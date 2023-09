Frage zu seinen Töchtern bringt Federer aus der Ruhe

Roger Federer mit einer seiner Töchter beim Leichtathletik-Meeting Weltklasse Zürich. KEYSTONE

Roger Federer ist beim Laver Cup als Gast vor Ort und stellt sich einigen Fragen der Fans. Bei einer davon gerät die 42-jährige Tennislegende ins Wanken.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Roger Federer beantwortet beim Laver Cup Fan-Fragen.

Die Frage «Was ist als Vater von zwei Teenagern dein Rat, um es gut mit ihnen zu haben?» scheint Federer ein wenig aus dem Konzept zu bringen. Der 42-Jährige antwortet humorvoll: «Ich bin einfach froh, dass ich noch in meinem Haus wohnen darf.»

Auch Rafael Nadal wird zugeschaltet und stellt eine Frage mit einem Augenzwinkern. Mehr anzeigen

Roger Federer ist bei «seinem» Laver Cup Zuschauer. In der Rogers Arena in Vancouver beantwortet der Maestro Fragen von Jim Courier. «Vermisst du das Tennis?», will Courier wissen. «Natürlich vermisse ich es», sagt Federer. «Ich vermisse die aufregenden Momente auf dem Platz, Matchbälle zu verwerten und Pokale in die Höhe zu stemmen.»

Auch kriegt Federer einige Fragen von Fans gestellt. Und eine dieser Fragen bringt den 42-Jährigen regelrecht aus dem Konzept. «Was ist als Vater von zwei Teenagern dein Rat, um es gut mit ihnen zu haben?», will ein Fan wissen.

Federer über seine Töchter: «Ich liebe sie, aber mein Gott ...»

Federer zögert und antwortet humorvoll: «Ich bin einfach froh, dass ich noch in meinem Haus wohnen darf. Es sind harte Zeiten.» Federers Worte sorgen für Schmunzler im Publikum, ehe er fortführt: «Ich liebe sie, aber mein Gott – ich kann nicht glauben, dass sie sind, wie sie gerade mit 14 sind. (...) Es ist kompliziert, aber auf eine gute Art.» Federer sei sich aber bewusst, dass es vorübergehen wird.

Roger Federer mit Frau Mirka und ihren Kindern Myla, Charlene, Leo und Lenny. IMAGO/Motorsport Images

Nichtsdestotrotz gefalle Federer der «starke Charakter» seiner Töchter Myla und Charlene. Er sei froh, dass sie zu Hause schreien und weinen anstatt sonst wo. «Ich weiss, dass sie all ihre Gefühle mit mir teilen und über alles reden. Das liebe ich, ehrlich.»

Nadal stellt Frage mit einem Augenzwinkern

Bei einer weiteren Frage wird ein Alt-Bekannter ins Stadion zugeschaltet – und sogleich wird es auf den Rängen richtig laut. Rafael Nadal erscheint und stellt mit einem Augenzwinkern die Frage, wer denn der liebste Doppelpartner sei. «Ich meine ..., ich meine ...», zögert Federer, sorgt damit für Gelächter und führt fort: «Ich dachte, es ist meine Frau – bis dieser Typ aufgetaucht ist. Rafa kann ihn (den Titel als liebster Doppelpartner Federers, d.Red.) haben. Letztes Jahr war etwas Besonderes.»

Hierbei spielt Federer auf den letztjährigen Laver Cup ab, als er mit Rafael Nadal das letzte Spiel seiner Karriere spielte. Seither ist King Roger nur noch als Zuschauer an den Tennis-Matches vor Ort.