Federer beweist seine Golfkünste – und versetzt die Sportstars in Staunen

Schon während Aktivzeiten findet Roger Federer den Weg auf den Golfplatz – hier 2009 mit Töff-Star Tom Lüthi (links) und Golf-Profi André Bossert (Mitte).

Balltalent Roger Federer beweist in einem Video, dass er auch auf dem Golfplatz eine gute Figur abgibt. Die Reaktionen aus der Sportwelt lassen nicht lange auf sich warten.

Luca Betschart

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Roger Federer zeigt in einem Instagram-Video sein Talent mit dem Golf-Schläger und fragt seine Follower nach Tipps.

Zahlreiche Sportstars – darunter Thomas Müller, Carlos Alcaraz oder Ex-FCB-Profi Marcelo Diaz – melden sich daraufhin zu Wort und zeigen sich von Federers Schwung beeindruckt. Mehr anzeigen

Roger Federer hat eine neue Leidenschaft. In einem Video in den sozialen Netzwerken zeigt sich der 42-Jährige zurück auf dem Rasen – allerdings nicht mit einem Tennis-, sondern mit einem Golfschläger in der Hand. «Ich probiere, ein neues Hobby zu finden. Wünscht mir Glück. Irgendwelche Tipps?», schreibt der 20-fache Grand-Slam-Sieger dazu.

Die Reaktionen folgen prompt. Ratschläge sind in den Kommentaren aber nur spärlich zu finden. Vielmehr wird Federers gekonnter Bewegungsablauf etwa von den Tennis-Stars Sebastian Korda, John Isner oder Jack Sock bewundert. Carlos Alcaraz zeigt sich tief beeindruckt: «Gibt es etwas, in dem du nicht gut bist?», schreibt der Spanier und stellt damit genau die gleiche Frage wie der offizielle Account der ATP-Tour.

Lob von Thomas Müller – Murray stichelt

«Warum ist das perfekt?», wundert sich dagegen die ehemalige Top-Ten-Spielerin Eugenie Bouchard. Und während sich Grand-Slam-Siegerin Caroline Wozniacki vom «Geräusch des Balles» fasziniert zeigt, beweist Andy Murray seinen Humor. «fore right», schreibt der Brite und will so andeuten, dass Federer den Ball wohl weit rechts ins Niemandsland geschossen hat.

Aber nicht nur die Tennis-Szene reagiert. «Schöner Schwung», lobt Bayern-Ikone Thomas Müller, der selbst sehr gerne auf dem Golfplatz ist. Min Woo Lee, australischer Profi-Golfer, bietet an: «Kumpel, ruf mich einfach an. Ich werde dir helfen.» Und selbst Ex-FCB-Spieler Marcelo Diaz meldet sich zu Wort: «Roger, komm und spiel mit mir und Fernando Gonzalez. Wir sind lustige Jungs.»

