Lulu Sun freut sich über ihren ersten Finaleinzug an einem WTA-Turnier Keystone

Lulu Sun (WTA 57) erreicht in Monterrey ihren ersten Final auf der WTA-Tour.

Die 23-jährige Neuseeländerin, die im Waadtland aufgewachsen ist und im Vorjahr noch für die Schweiz spielte, setzte sich am WTA-500-Turnier in Nordosten Mexikos im Halbfinal gegen die als Nummer 3 gesetzte Russin Jekaterina Alexandrowa (WTA 30) 7:5, 3:6, 7:6 (8:6) durch. Nach einem knapp zweieinhalbstündigen harten Kampf verwertete Sun schliesslich ihren vierten Matchball.

Im Final trifft Sun, die in Wimbledon als Qualifikantin bis in die Viertelfinals vorgestossen ist, in der Nacht auf Sonntag auf die Tschechin Linda Noskova (WTA 35). Die 19-Jährige bestreitet am Hartplatzturnier ebenfalls ihren ersten WTA-Final.

