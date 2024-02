Für lange Zeit vom Tennisplatz verbannt: die ehemalige French-Open- und Wimbledon-Siegerin Simona Halep. imago

Die ehemalige Weltranglistenerste Simona Halep fechtet ihre vierjährige Dopingsperre hinter verschlossenen Türen vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) an. Nach dem ersten Prozess-Tag meldet sich die Rumänin via Instagram an ihre Freunde und Fans.

Die Tennis-Karriere von Simona Halep liegt seit dem 7. Oktober 2022 auf Eis, als ihre vorläufige Suspendierung begann, nachdem sie beim US Open positiv auf das verbotene Mittel Roxadustat getestet wurde.

Die Rumänin, die im vergangenen Jahr von der Internationalen Agentur für Tennisintegrität (ITIA) wegen zweier unterschiedlicher Verstösse gegen die Anti-Doping-Bestimmungen bestraft wurde, hatte angekündigt, ihren Namen «reinwaschen» zu wollen, um auf den Tennisplatz zurückzukehren.

Halep, die 2018 das French Open und 2019 Wimbledon gewann, hat stets ihre Unschuld beteuert und noch im September versichert, «nie absichtlich verbotene Mittel eingenommen» zu haben.

Die dreitägige Anhörung vor dem CAS startete am Mittwoch. Vor drei Richtern erläuterte sie ihre Unschuld. Anschliessend äusserte sie sich noch in den sozialen Medien. «Der Albtraum, den ich anderthalb Jahre lang durchlebt habe, ist zu Ende», schreibt Halep. «Ich hatte die Möglichkeit, mich vor dem CAS zu verteidigen und zu zeigen, dass ich niemals gedopt habe. Das habe ich vom ersten Tag an gesagt, als ich beschuldigt wurde.»

Halep weiter: «Jetzt warte ich erhobenen Hauptes auf die Entscheidung.» In ihrem Post bedankt sie sich bei ihren Fans und Freunden aus der Tennis-Familie für die «unglaubliche Unterstützung», welche sie «in dieser schweren Zeit» erfahren habe. Die 32-Jährige betont: «Diese Unterstützung hat mir die Welt bedeutet und mir die Kraft gegeben, jeden Tag weiterzukämpfen und die Wahrheit zu zeigen! Mut und Wahrheit werden sich immer durchsetzen.»

SB10/SDA