Lieferte im August eine positive Dopingprobe ab: Iga Swiatek. Keystone

Das Tennis hat einen nächsten Dopingfall. Nach dem Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner sieht sich auch Iga Swiatek, die Weltnummer 2 bei den Frauen, mit einem positiven Befund konfrontiert.

SDA

Die fünffache Siegerin von Grand-Slam-Turnieren wurde für einen Monat gesperrt, nachdem sie positiv auf das verbotene Herzmittel Trimetazidin (TMZ) getestet worden war. Dies teilte die International Tennis Integrity Agency (ITIA) am Donnerstag mit. Swiatek habe den Verstoss gegen die Anti-Doping-Bestimmungen am Mittwoch formell zugegeben und ihre Strafe akzeptiert.

Die positive Probe lieferte die 23-jährige Polin im August ausserhalb des Wettkampfs ab. Sie wurde danach vom 22. September bis zum 4. Oktober vorläufig suspendiert und verpasste im Anschluss an das US Open drei Turniere in Asien.

Polish tennis player Iga Świątek has accepted a one-month suspension under the Tennis Anti-Doping Programme. — International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) November 28, 2024

Verschulden «am untersten Ende der Skala»

Die ITIA akzeptierte Swiateks Erklärung, dass die Einnahme unbeabsichtigt war und durch die Verunreinigung eines nicht verschreibungspflichtigen Medikaments, Melatonin, verursacht wurde. Dieses habe Swiatek wegen Problemen mit Jetlag und Schlafstörungen eingenommen. Es wurde festgestellt, dass ihr Verschulden «am untersten Ende der Skala für kein signifikantes Verschulden oder Fahrlässigkeit» lag, begründete die ITIA.

Swiatek ist bereits der zweite aufsehenerregende Dopingfall im internationalen Tennis in jüngster Zeit. Im März wurde Jannik Sinner zweimal positiv auf ein verbotenes Steroid getestet. Im August, unmittelbar vor dem US Open, das er gewann, wurde der Italiener freigesprochen. Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA legte jedoch Einspruch dagegen ein, der Fall liegt aktuell beim Internationalen Sportgerichtshof CAS.

Videos aus dem Ressort

Witzig und emotional: Federers Abschiedsbrief an Nadal Roger Federer huldigt seinem Freund und Rivalen Rafael Nadal zum Abschied einen dreiseitigen Brief. blue Sport hat Teile davon übersetzt und zusammengefasst. 19.11.2024

Stefan Bürer: «Ohne seine Verletzungen wäre Rafa wohl der Rekordhalter» Als langjähriger Tennis-Kommentator hat Stefan Bürer Rafael Nadals Karriere von Beginn verfolgt. blue Sport spricht mit ihm über Nadals Vermächtnis und die prägendsten Momente. 10.10.2024

SDA