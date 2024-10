Jérôme Kyms Spiel basiert auf einem guten Aufschlag Keystone

Der 21-jährige Aargauer Jérôme Kym debütiert am Montag an den Swiss Indoors gegen den als Nummer 5 gesetzten Franzosen Ugo Humbert auf der ATP-Tour.

Im Juni in Prostejov und im Juli in Zug gewann Kym Challenger-Turniere. Auf der grossen Tour verpasste er in diesem Sommer die Qualifikationen am Swiss Open in Gstaad und am US Open nur knapp. Dafür gelang ihm der Exploit nun am Heimturnier in Basel.

In der 2. Qualifikationsrunde wurde Kym (ATP 141) seiner Favoritenrolle gegen den erst 17-jährigen Landsmann Henry Bernet (ATP 940) gerecht (6:2, 6:4). Dafür war ihm am Samstag gegen den Franzosen Arthur Rinderknech, die Nummer 62 der Welt, mit 6:1, 7:6 ein Exploit gelungen.

In seinem ersten Hauptfeld wartet nun nochmals ein gröberes Kaliber auf Jérôme Kym. Er trifft auf Ugo Hubert, die Nummer 16 der Welt und die Nummer 5 des Basler Turniers. Kym eröffnet am Montag um 14 Uhr die Swiss Indoors.

