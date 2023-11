Jessica Pegula erreicht als erste Spielerin die Halbfinals Keystone

Jessica Pegula steht bei den WTA Finals in Cancun als erste Halbfinalistin fest. Die Amerikanerin schlägt im zweiten Gruppenspiel die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka aus Belarus 6:4, 6:3.

Pegula, die sich schon in ihrer ersten Partie gegen die Kasachin Jelena Rybakina in zwei Sätzen durchgesetzt hatte, bezwang Sabalenka im sechsten Aufeinandertreffen zum zweiten Mal und sicherte sich damit vorzeitig den Gruppensieg. Die letzten vier Duelle hatte die Belarussin gegen die gegenwärtige Nummer 5 im Ranking ohne Satzverlust für sich entschieden.

Sabalenka spielt zum Abschluss der Vorrunde in einer Neuauflage der diesjährigen Finals des Australian Open und des WTA-1000-Turniers in Indian Wells, Kalifornien, gegen Rybakina um den zweiten Halbfinal-Platz in dieser Gruppe. Die Weltranglisten-Vierte setzte sich in drei Sätzen gegen Maria Sakkari durch.

Die Griechin, die als Weltnummer 9 nach der verletzungsbedingten Absage der Tschechin Karolina Muchova ins Teilnehmerfeld gerutscht war, hat nach der zweiten Niederlage keine Chance mehr aufs Weiterkommen.

