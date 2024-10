Bitteres Ende an den Swiss Indoors nach starker Gegenwehr: Stan Wawrinka verabschiedet sich aus Basel Keystone

Stan Wawrinka scheidet an den Swiss Indoors in Basel in den Achtelfinals aus. Der 39-jährige Waadtländer unterliegt dem als Nummer 6 gesetzten Amerikaner Ben Shelton 6:7 (2:7), 5:7.

SDA

In einer ausgeglichenen Partie war Wawrinka (ATP 169) seinem siebzehn Jahre jüngeren Gegner absolut ebenbürtig. Dieser nutzte jedoch einen schlechten Start des Schweizers ins Tiebreak kaltblütig aus und schaffte zum 6:5 im zweiten Satz das einzige Break der Partie.

Bis zu dem Zeitpunkt hatte Wawrinka näher an einem Aufschlagdurchbruch gestanden als die Nummer 23 der Welt, die erstmals in Basel spielt. Der Lausanner konnte jedoch seine fünf Breakchancen, drei im ersten und zwei im zweiten Satz, nicht nutzen. So wird nun am Freitag der amerikanische Linkshänder die Turniernummer 1 Andrej Rublew herausfordern.

Es verbleibt mit Dominic Stricker ein Schweizer im Feld. Der junge Berner trifft im Anschluss auf den als Nummer 4 gesetzten Dänen Holger Rune.

sda