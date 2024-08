Jérôme Kym scheitert in der Qualifikation der US Open knapp. Keystone

Jérôme Kym (ATP 184) verpasst den Sprung ins Hauptfeld des US Open. Der 21-jährige Schweizer verliert gegen den Franzosen Quentin Halys (ATP 119) 6:7 (4:7), 6:2, 6:7 (7:10).

SDA

Kym führte im dritten Satz dreimal mit Break, musste den 27-Jährigen aber immer wieder herankommen lassen. Schliesslich entschied Halys, der vor einem Monat im Final des ATP-Turniers in Gstaad stand, die Partie nach über zweieinhalb Stunden im Match-Tiebreak für sich.

Kym verpasste damit die Krönung eines starken Jahres, in dem er in der Weltrangliste über 300 Plätze gutgemacht hatte. Der Aargauer muss weiter auf seine erste Teilnahme an einem Grand-Slam-Turnier warten.

In New York stehen bei den Männern die Schweizer Stan Wawrinka (ATP 179) und Dominic Stricker (ATP 182) im Hauptfeld, bei den Frauen Viktorija Golubic (WTA 74).

sda