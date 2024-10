Rafael Nadal kündigt seinen Rücktritt an 10.10.2024

Tennisstar Rafael Nadal beendet seine Ausnahmekarriere. Der 38-jährige Spanier sprach in einem bewegenden Video über seinen Rücktritt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit Rafael Nadal tritt Ende Jahr der nächste der grossen Drei von der Weltbühne ab. Nach unter anderem 22 Grand-Slam-Titeln beendet der Spanier mit 38 Jahren seine grandiose Karriere.

Der immer wieder von Verletzungen geplagte Superstar erklärt in einem Video seinen Rücktritt per Ende November und dem Davis-Cup-Final mit Spanien.

Das sind die Abschiedsworte von Rafael Nadal. Mehr anzeigen

«Ich bin hier, um euch mitzuteilen, dass ich meine professionelle Tennis-Karriere beende. Die Realität ist, dass die letzten zwei Jahre sehr schwierig waren. Ich glaube nicht, dass ich in der Lage gewesen bin, ohne Einschränkungen zu spielen. Es ist offensichtlich eine schwierige Entscheidung, welche auch viel Zeit in Anspruch genommen hat.»

«Aber in diesem Leben gibt es ein Anfang und ein Ende. Nun ist der richtige Moment, um die Karriere zu beenden. Es war eine lange und sehr erfolgreiche Karriere, wie ich es mir nie hätte erträumen hätte können. Ich freue mich sehr, dass mein letztes Turnier der Davis-Cup-Final ist und ich da mein Land repräsentieren kann. Es schliesst sich ein Kreis, einer meiner ersten grossen und schönen Momente als Profi war das Davis-Cup-Final 2004 in Sevilla.»

«Ich fühle mich sehr, sehr glücklich für all die Dinge, die ich erleben konnte. Ich möchte der ganzen Tennis-Szene danken, speziell meine Tennis-Kollegen – vor allem meine grossen Rivalen. Über mein Team zu reden ist etwas schwieriger, weil mein Team schliesslich ein sehr wichtiger Teil meines Lebens war. Sie sind nicht nur Mitarbeiter, sondern Freunde. Sie haben mir in Momenten geholfen, in dem ich sie wirklich benötigte, sprich in sehr schlechten, aber auch sehr guten Momenten. Momente, in denen sie mich antreiben mussten. Momente, in denen sie mich entspannter machen mussten. Wir haben so viel zusammen erlebt, dass es schwer zu erklären ist.»

«Meine Familie ist alles für mich. Meine Mutter hat alles geopfert, damit wir immer alles haben. Meine Frau Mary – wir sind seit 19 Jahren zusammen. Danke für alles, was du getan hast. Du bist meine perfekte Reisebegleitung in meiner Karriere. Nach Hause zu kommen und zu sehen, wie mein Sohn von Tag zu Tag wächst, hat mich angetrieben. Meine Schwester und ich hatten immer ein unglaubliches Verhältnis. Mein Onkel, du bist der Grund, warum ich angefangen habe, Tennis zu spielen. Ich glaube, dank ihm habe ich auch viele schwierige Situationen in meiner Karriere überwinden können. Und mein Vater, der für mich eine Inspiration in allen Bereichen ist. Er war ein Beispiel für all die Mühe und den Durchhaltewillen. Vielen Dank, besonders an meinen Vater.»

«Und zum Schluss, an euch, die Fans. Ich kann mich nicht genug bei euch bedanken, wie ihr mich habt fühlen lassen. Ihr habt mir in jedem Moment die Energie gegeben, die nötig war. Alles, was ich erlebt habe, war ein Traum, der Wirklichkeit wurde. Ich gehe in totaler Ruhe und mit dem Gedanken daran, alles gegeben zu haben. Ich kann nur sagen, dass ich mich bei allen sehr bedanke. Bis bald.»