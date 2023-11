Djokovic siegt im Endspiel der ATP-Finals in Turin. IMAGO/LaPresse

Novak Djokovic gewinnt in Turin zum siebten Mal in seiner Karriere die ATP Finals.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Novak Djokovic gewinnt die ATP Finals zum siebten Mal.

Im Endspiel bezwingt Novak Djokovic Jannik Sinner mit 6:3, 6:3.

Der Serbe ist nun alleiniger Rekordhalter. Zuvor teilte er sich die Bestmarke mit Roger Federer. Mehr anzeigen

Novak Djokovic sichert sich bei den ATP Finals seinen 7. Titel und lässt somit Roger Federer (6 Titel) hinter sich. Der Serbe bezwingt den Publikumsliebling Jannik Sinner aus Italien 6:3, 6:3 und entthront Roger Federer, der beim Turnier der Top 8 zum Jahresende sechsmal triumphierte.

Sinner hatte in der Gruppenphase Djokovic zum ersten Mal in seiner Karriere besiegt. Im Final blieb der 22-Jährige gegen den 36-Jährigen aber chancenlos: Der Serbe nutzte den einzigen Breakball in Satz eins und brachte den Service auch im Umgang zwei immer durch.

Djokovic gewann heuer praktisch alles, was es zu gewinnen gibt. Einzig der Final in Wimbledon ging gegen den Spanier Carlos Alcaraz verloren. Sinner, der das Jahr auf Platz 4 der Weltrangliste beenden wird, spielte um den bislang wichtigsten Titel seiner Karriere.

Der Serbe steht vor einer weiteren wichtigen Marke. Er holte auf der Tour insgesamt 98 Turniersiege, deren sieben im Jahr 2023.

