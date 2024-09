Fehlt dem Schweizer Davis-Cup-Team gegen Peru: Stan Wawrinka. Bild: Keystone

Das Schweizer Davis-Cup-Team tritt kommende Woche ohne den Routinier Stan Wawrinka und den aktuell Besten der Weltrangliste, Leandro Riedi, gegen Peru an.

SDA

Zum Weltgruppen-Playoff am 13. und 14. September in Biel sind Marc-Andrea Hüsler (ATP 168), Dominic Stricker (ATP 169), Jérôme Kym (ATP 180) und Remy Bertola (ATP 273) aufgeboten.

Für den 39-jährigen Wawrinka (ATP 176) hat der Davis Cup in dieser für ihn aktuellen schwierigen Phase im Spätherbst seiner Karriere keine Priorität. Riedi (ATP 130) erholt sich noch von einer Knieverletzung, die er sich in der Qualifikation zum US Open zugezogen hat.

Peru wird vom Sandplatz-Spezialisten Juan Pablo Varillas (ATP 157) angeführt, ansonsten zählt es keine Spieler in den Top 200. Der Sieger der Partie ist im kommenden Frühjahr in der Qualifikation für die Finalrunde dabei.

sda