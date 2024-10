Keine Reise wert: Casper Ruud verlor in Basel zum dritten Mal in Folge früh Keystone

Der als Nummer 2 gesetzte Casper Ruud scheitert an den Swiss Indoors einmal mehr früh. Der Norweger unterliegt dem spanischen Routinier Roberto Bautista Agut in drei Sätzen.

So erfolgreich Casper Ruud auf dem Schweizer Sand in Genf (3 Titel) und Gstaad (2) auftritt, so schwer tut sich der Skandinavier in der St. Jakobshalle. Nach der 1. Runde 2022 (gegen Stan Wawrinka) und der 2. Runde vor einem Jahr (gegen Dominic Stricker) war diesmal wieder im Auftaktspiel Endstation für die Nummer 8 der Welt. Gegen den formstarken Roberto Bautista Agut (ATP 45), der letzte Woche das Turnier in Antwerpen gewonnen hat, verlor Ruud 3:6, 6:3, 3:6.

Ein eigentlicher Spezialist ist in Basel hingegen Félix Auger-Aliassime. Der Kanadier, der die beiden letzten Austragungen gewonnen hat, bleibt am Rheinknie ungeschlagen. Er setzte sich in zwei Sätzen gegen den argentinischen Sandspezialisten Sebastian Baez (ATP 26) durch.

