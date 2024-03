Aryna Sabalenka muss das zweite frühe Aus in Folge hinnehmen. In Indian Wells scheitert die Weltnummer 2 an der Amerikanerin Emma Navarro Keystone

Aryna Sabalenka scheitert beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells in den Achtelfinals. Die Weltnummer 2 unterliegt der Amerikanerin Emma Navarro (WTA 23) in drei Sätzen.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Aryna Sabalenka muss in Indian Wells die Koffer packen. Die Weltnummer 2 verliert gegen die Amerikanerin Emma Navarro (WTA 23) mit 3:6, 6:3, 2:6. Mehr anzeigen

Sabalenka musste sich nach knapp zwei Stunden 3:6, 6:3, 2:6 geschlagen geben. Für die Siegerin des Australian Open war es das zweite frühe Aus in Folge. In Dubai verlor sie in der zweiten Runde gegen die Kroatin Donna Vekic.

Im Kampf um die Nummer 1 ist das neuerliche frühe Ausscheiden ein herber Rückschlag für die 25-Jährige. Im Vorjahr stiess Sabalenka in Indian Wells in den Final vor.

sda