Grosse Erleichterung bei Aryna Sabalenka: Gegen die Amerikanerin Peyton Stearns stand die Weissrussin am Rande einer Niederlage. Sie konnte den Kopf aber gerade noch so aus der Schlinge ziehen Keystone

Aryna Sabalenka (WTA 2) steht beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells in der dritten Runde. Nach fast drei Stunden Spielzeit gewinnt sie gegen Peyton Stearns (WTA 64) 6:7 (2:7), 6:2, 7:6 (8:6).

Die Weissrussin musste bei ihrem Auftakt in Kalifornien vier Matchbälle abwehren. Beim Stand von 4:5 im dritten Satz war sie nur einen Punkt von der Niederlage entfernt, da ihre amerikanische Gegnerin bei 40:0 und eigenem Aufschlag sogar drei Matchbälle in Folge hatte.

Die 25-jährige Sabalenka kämpfte sich schliesslich ins Tiebreak, in dem sie selbst vier Matchbälle benötigte, nachdem sie beim Stand von 6:3 drei in Folge vergeben hatte.

Am Montag trifft die Siegerin des Australian Open in der dritten Runde auf die Britin Emma Raducanu (WTA 250), die Überraschungssiegerin des US Open 2021.

SDA