Zu viel Power für alle ihre Gegnerinnen: Aryna Sabalenka gewinnt erstmals das US Open Keystone

Die als Nummer 2 gesetzte Aryna Sabalenka triumphiert erstmals am US Open. Im Final gewinnt die Belarussin in einem spektakulären Duell 7:5, 7:5 gegen die Amerikanerin Jessica Pegula.

SDA

Nach zwei Siegen am Australian Open sicherte sich Sabalenka erstmals auch den Titel beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres auf Hartplatz. Die Final-Debütantin Pegula, Nummer 6 der Welt, zeigte einen starken Auftritt und vermochte die Favoritin zu ärgern. Diese gewann aber die wichtigen Punkte.

