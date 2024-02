Leandro Riedi weist den Weg. Die Schweiz führt in Groningen gegen die Niederlande nach dem Doppel 2:1. Keystone

Dem Schweizer Davis-Cup-Team fehlt in Groningen bloss noch ein Sieg zur Sensation. Nach dem Doppel führen die Schweizer mit 2:1.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Davis-Cup-Quali legt das Schweizer Team gegen die Niederlande vor.

Marc-Andrea Hüsler und Leandro Riedi schlagen im Doppel zu und gewinnen in zwei Sätzen.

Die Schweiz führt gegen die Niederlande mit 2:1 – ein Sieg fehlt noch für die Qualifikation.

Marc-Andrea Hüsler und Leandro Riedi, die am Freitag schon die ersten Einzel bestritten haben, besiegten Wesley Koolhof und Jean-Julien Rojer in zwei Stunden und fünf Minuten 7:6 (7:5), 7:6 (7:2). Die Holländer Koolhof und Rojer belegen in der Doppel-Weltrangliste die Plätze 7 und 19.

Mit dem Erfolg im Doppel realisierten die Schweizer schon die zweite grosse Überraschung an diesem Wochenende. Nur ein weiterer Einzelsieg fehlt noch zum Aussenseitersieg.

Auch im Einzel sind die Einzelspieler Riedi (ATP 175) und Hüsler (ATP 199) markant schlechter klassiert in der Weltrangliste als Tallon Griekspoor (ATP 29) und Botic van de Zandschulp (ATP 63). Das dritte Einzel bestreiten Leandro Riedi und Tallon Griekspoor.

SDA/lih