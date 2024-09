Kommt zu seinem ersten Davis-Cup-Einsatz seit drei Jahren: Jérôme Kym (re.) Keystone

Das Schweizer Davis-Cup-Team tritt in den ersten beiden Einzeln gegen Peru am Freitag in Biel mit Jérôme Kym und Marc-Andrea Hüsler an.

SDA

Drei Kandidaten hatte der Schweizer Captain Severin Lüthi für die beiden Plätze im Einzel. Er entschied sich für Jérôme Kym (ATP 151) und Marc-Andrea Hüsler (ATP 171) und damit gegen den zuletzt schwächelnden Dominic Stricker (ATP 336).

Der 21-jährige Aargauer Kym eröffnet die Begegnung am Samstag um 14.00 Uhr gegen den ein Jahr jüngeren Ignacio Buse (ATP 212). Anschliessend trifft der Zürcher Hüsler auf den peruanischen Teamleader Juan Pablo Varillas (ATP 179). Am Samstag folgen ein Doppel und die restlichen beiden Einzel.

Für das Doppel hat Lüthi das Linkshänder-Duo Hüsler/Stricker nominiert. Die Aufstellung kann aber ebenso wie für die beiden Einzel vom Samstag ohne Angabe von Gründen noch geändert werden.

In diesem Playoff der Weltgruppe I geht es darum, sich für die so genannten Qualifiers vom kommenden Frühjahr zu qualifizieren. Dort erhält man die Chance, sich einen Platz in der Finalrunde der besten 16 zu sichern.

