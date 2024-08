Stan Wawrinka kann am US Open Richtung 3. Runde schielen - möglicher Gegner in der 2. Runde ist der als Nummer 26 gesetzte Chilene Nicolas Jarry Keystone

Viktorija Golubic bekommt es am US Open in der 1. Runde mit der als Nummer 26 gesetzten Spanierin Paula Badosa zu tun. Stan Wawrinka trifft zum Auftakt auf einen Qualifikanten.

SDA

Dies ergab die Auslosung am Freitag. Erster Gegner von Dominic Stricker, dem dritten Schweizer in den beiden Haupttableaus des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres, ist der 23-jährige Argentinier Francisco Comesana (ATP 101).

Badosa war 2022 die Nummer 2 der Welt und fiel in diesem Jahr zwischenzeitlich aus den Top 100. In den letzten drei Monaten kämpfte sie sich dank dem Turniersieg in Washington und dem Halbfinal-Einzug in Cincinnati wieder auf Platz 27 zurück. Gegen Golubic, die am US Open noch nie die 1. Runde überstanden hat und im WTA-Ranking aktuell an 76. Stelle geführt wird, hat die 26-Jährige 2021 in Montreal in zwei Sätzen gewonnen.

Der mit einer Wildcard ausgestattete Wawrinka, der das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison im Jahr 2016 gewonnen und im Vorjahr die 3. Runde erreicht hat, könnte in der 3. Runde auf den topgesetzten Italiener Jannik Sinner treffen. Die möglichen Gegner des 39-jährigen Waadtländers in der 2. Runde sind der als Nummer 26 gesetzte Nicolas Jarry oder der Australier Christopher O'Connell (ATP 94).

Der als Nummer 2 gesetzte Titelverteidiger Novak Djokovic spielt zuerst gegen einen Qualifikanten – wie der Wimbledon- und French-Open-Sieger Carlos Alcaraz, der sich in Sinners Tableauhälfte befindet und damit erst im Final auf Olympiasieger Djokovic treffen kann.

Bei den Frauen starten die als Nummern 1 und 2 gesetzten Iga Swiatek und Aryna Sabalenka ebenfalls gegen Qualifikantinnen. Die Vorjahressiegerin Coco Gauff, die im Halbfinal auf Sabalenka treffen könnte, beginnt gegen die Französin Varvara Gracheva (WTA 66).

