Bärenstarke Auftritte in der Basler St. Jakobshalle: Ben Shelton. Bild: Keystone

Ben Shelton und Arthur Fils sind die ersten Halbfinalisten an den Swiss Indoors in Basel. Der Amerikaner Shelton schaltet nach Stan Wawrinka auch den topgesetzten Andrej Rublew aus.

SDA

Nach Stan Wawrinka biss sich auch Andrej Rublew die Zähne am Aufschlag des Linkshänders Ben Shelton (ATP 23) aus. Wie der Schweizer am Donnerstag kam auch die Weltnummer 7 aus Russland zu Breakchancen (insgesamt sechs), konnte dem Amerikaner den Service aber nie abnehmen. Nach gut zweieinviertel Stunden nutzte Shelton, der wie Rublew erstmals in Basel antritt, seinen ersten Matchball zum 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

Genauso überzeugend schlägt dieser Tage Arthur Fils (ATP 20) auf. Er musste gegen den als Nummer 3 gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas (ATP 11) keinen einzigen Breakball abwehren und zog mit 7:6 (7:5), 6:3 in die Halbfinals ein. Dort trifft er auf seinen guten Freund Shelton, mit dem er am Donnerstag spätabends im Doppel gegen das Schweizer Duo Marc-Andrea Hüsler/Dominic Stricker verloren hat.

sda