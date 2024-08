Jannik Sinner siegt in Cincinnati zum dritten Mal in einem Turnier der Kategorie 1000. Imago

Jannik Sinner triumphiert am Wochenende bei der US-Open-Generalprobe in Cincinnati. Die Weltnummer 1 im Männertennis ist in Topform. Doch nun folgt der Doping-Hammer.

pat/sda Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jannik Sinner ist die Weltnummer 1 im Männertennis.

Bei der US-Open-Generalprobe in Cincinnati triumphiert er und unterstreicht damit seine Ambitionen.

Am Dienstag verbreitet sich die Meldung, dass Sinner zweimal positiv auf ein verbotenes anaboles Steroid getestet worden sei. Mehr anzeigen

Im Final von Cincinnati schlägt Sinner den Amerikaner Frances Tiafoe mit 7:6, 6:2 und unterstreicht damit seine Ambitionen für das am Montag beginnende US Open. Der 23-Jährige hatte im Januar bei den Australian Open sein erstes Grand-Slam-Turnier gewonnen.

«Es war eine schwere, harte Woche. Ich hatte einen tollen Lauf hier. Ich bin sehr zufrieden mit dem Level, auf dem ich spiele – vor allem in den wichtigen Momenten», sagte Sinner, dem während des Turniers Hüftprobleme zu schaffen machten.

Am Dienstag wurde nun bekannt, dass Sinner zweimal positiv auf ein verbotenes anaboles Steroid getestet worden sei. Die positiven Dopingproben gab Sinner während des Hartplatzturniers in Indian Wells ab. Beim Italiener wurden geringe Mengen eines Metaboliten von Clostebol, einem verbotenen anabolen Steroid, festgestellt. Das gab die International Tennis Integrity Authority (ITIA) am Dienstag bekannt.

Diese positiven Tests waren während der Untersuchung nicht öffentlich bekannt gegeben worden. Nun kam ein unabhängiges Gericht zum Schluss, dass kein Fehlverhalten von Sinner festzustellen war, erklärte die ITIA weiter. Der Dopingbefund sei darauf zurückzuführen, dass ein Betreuer einen Spray, der Clostebol enthielt, zur Behandlung einer eigenen Wunde verwendet habe. Dieses Mitglied von Sinners Staff habe ihm während dieser Zeit Massagen gegeben, was die Ansteckung mit der verbotenen Substanz erkläre.

Eine Sperre muss Sinner nicht fürchten, doch die Anti-Doping-Regeln verlangen, dass der Südtiroler seine gewonnenen Weltranglistenpunkte sowie das Preisgeld vom Turnier in Indian Wells verliert. Sinner erklärte in einem Statement, dass er weiterhin alles tun werde, um die Anti-Doping-Regularien einzuhalten.

Trotz dem Punkteabzug führt der Gewinner des Australian Open 2024 die Weltrangliste weiter an. Eben hat er in Cincinnati sein drittes Masters-1000-Turnier gewonnen und steigt kommende Woche als einer der Favoriten ins US Open.