2014 besiegte Stan Wawrinka im Final des Sandplatzturniers von Monte Carlo Roger Federer Keystone

Stan Wawrinka (ATP 82) kennt den Namen seines Gegners in der 1. Runde des am Sonntag startenden Masters-1000-Turniers in Monte Carlo. Der Waadtländer trifft auf den Australier Alex de Minaur (ATP 11).

SDA

Wawrinka, der im Fürstentum von einer Wildcard profitiert, tat sich vor exakt zehn Jahren nach einen Finalsieg über Roger Federer als Sieger des Sandplatzturniers hervor. Die frühere Weltnummer 3 spielt zum ersten Mal gegen De Minaur, der Ende Februar am ATP-500-Turnier in Acapulco triumphiert hat.

