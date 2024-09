Travis Scott begeistert mit seinen Songs ein Millionen-Publikum. Am vergangenen Freitag war er zu Gast beim US Open – in einem Trainingsanzug vom FC Sion.

lih Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Rapper Travis Scott verfolgte die Halbfinals des US Open als Zuschauer.

Auffällig dabei: Er feuert die Tennis-Profis in einem Pullover des FC Sion an.

Beim FC Sion zeigt man sich erfreut. Eine besondere Verbindung zwischen Klub und Rapper gebe es aber nicht. Mehr anzeigen

Das US Open zieht immer wieder Prominenz an – so auch bei den Halbfinals vom vergangenen Freitag. Rapper Travis Scott beobachtete, wie sich Taylor Fritz gegen Landsmann Frances Tiafoe in fünf Stunden durchsetze. Im anderen Halbfinal gewann Jannik Sinner gegen Jack Draper.

In den sozialen Medien kursieren nun Videos von Travis Scott. Er ist begeistert vom Spiel, applaudiert frenetisch. Auffällig dabei: Er trägt einen Trainer vom FC Sion.

Die Walliser zeigen sich erfreut. «Es ist uns eine Freude, unser Logo auf der Brust eines Weltstars zu sehen», so der Klub gegenüber «20 Minuten» und meint mit einem Augenzwinkern: «Die Grössten dieser Welt kleiden sich stilvoll.» Eine besondere Verbindung zwischen Klub und Rapper gebe es nicht. Die Sittener betonen, dass Travis Scott «wahrscheinlich unseren Trainingsanzug aus den früheren 2010er Jahren schick fand».

So vermag der FC Sion in puncto Style zu überzeugen, auch auf dem Rasen gibt der Aufsteiger eine gute Figur ab. Sion liegt nach sechs Spieltagen mit zehn Punkten auf Rang 6. Nach der Nati-Pause begrüssen die Walliser in der Liga den FC Lugano. Mit Travis Scott auf der Tribüne? «Wir würden ihn gerne im Tourbillon oder unserem neuen Stadion begrüssen», so der Klub.

Mehr Videos vom Ressort

Erlachner über das «Non-Fairplay» der Dänen blue Sport Schiedsrichter-Experte Pascal Erlachner analysiert die Szene vor dem 2:0 der Dänen. 06.09.2024