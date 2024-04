Stefanos Tsitsipas freut sich über eine perfekte Woche unter der Sonne von Monte Carlo. Bild: Keystone

Stefanos Tsitsipas gewinnt nach schwierigen Monaten auf der Tour seinen grössten Titel seit zwei Jahren. Der Grieche siegt beim ATP-1000-Turnier von Monte Carlo im Final gegen Casper Ruud 6:1, 6:4.

SDA

Seit dem letzten August hatte Tsitsipas keinen Titel mehr gewonnen und nicht mehr die Resultate erreicht, die man von ihm gewohnt war. Zu den Enttäuschungen gehörte unter anderem das Zweitrunden-Out beim letzten US Open gegen den Berner Dominic Stricker.

Nun fand Tsitsipas zum Auftakt der europäischen Sandsaison seine beste Form wieder. Nach Alexander Zverev und Jannik Sinner schlug der 25-Jährige mit Ruud einen dritten Top-10-Spieler innerhalb von vier Tagen. In 96 Minuten entschied er die Partie sicher für sich und wird am Montag in der Weltrangliste wieder in den Top 10 auftauchen. Der dritte Sieg in Monte Carlo, nach jenen von 2021 und 2022, bringt ihn auf Platz 7.

Für Ruud war es einen Tag nach dem Exploit im Halbfinal gegen Novak Djokovic eine weitere schmerzhafte Finalniederlage. Der Norweger verlor schon Endspiele von Roland Garros (2023 und 2022), vom US Open (2022), der ATP Finals (2022) und zweier Masters 1000 (Miami 2022 und Monte Carlo 2024). Alle seine zehn Titel kamen bei Turnieren der tiefsten ATP-Stufe (250er) zustande.

sda