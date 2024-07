Nach seinem Sieg gegen Dominic Stricker weiter im Hoch: der Franzose Arthur Fils Keystone

Auf dem Court 2 kommt es zwischen Arthur Fils und Hubert Hurkacz zum grossen Drama. Die Fakten des 4. Turniertages in Wimbledon.

Der Franzose Arthur Fils (ATP 34), der zuvor Dominic Stricker bezwungen hatte, steht erstmals in seiner Karriere in der 3. Runde eines Grand-Slam-Turniers. Dies nach einem wahren Drama auf dem Court Nummer 2. Der 20-Jährige führte gegen den als Nummer 7 gesetzten Polen Hubert Hurkacz mit 2:1 Sätzen, im Tiebreak des vierten Durchgang stand es 7:7. Hurkacz gewann zwar den nächsten Punkt mit einer Hechtrolle, schlug dabei aber hart mit dem Knie auf. Er liess sich pflegen, musste aber zwei Punkte später aufgeben – bei Matchball Fils. Humpelnd verliess Hurkacz, nach einem Sieg über Roger Federer in dessen letzten wettkampfmässigen Einsatz 2021 Wimbledon-Halbfinalist, den Platz, nahm sich aber noch Zeit für ein paar Autogramme für die Fans.

