Dominic Stricker will am US Open erstmals den Sprung ins Hauptfeld schaffen. Bild: Keystone

Nach seinem Grand-Slam-Debüt in Wimbledon bleibt Dominic Stricker (ATP 127) im Rennen um die Teilnahme am US Open in New York.

Der 21-jährige Berner Dominic Stricker bekundete in der 1. Runde der Qualifikation zwar Anlaufschwierigkeiten, setzte sich letztlich aber souverän gegen den im Ranking um 80 Positionen schlechter klassierten Kanadier Alexis Galarneau (ATP 207) durch. 3:6, 6:2, 6:0 lautete nach rund eineinhalb Stunden das Verdikt aus Sicht des Schweizers.

Insgesamt stehen in diesem Jahr in der Qualifikation für das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres acht Schweizer – drei Männer und fünf Frauen – im Einsatz. Neben Stricker schafften es am Dienstag auch Viktorija Golubic und Céline Naef in die zweite von drei Runden. Jil Teichmann, Ylena In-Albon und Alexander Ritschard schieden bei erster Gelegenheit aus.

sda