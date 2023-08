Dominic Stricker steht zum dritten Mal in Folge nach überstandener Qualifikation im Haupttableau eines Grand-Slam-Turniers Keystone

Nach seinem Grand-Slam-Debüt am French Open und der Qualifikation für Wimbledon steht Dominic Stricker (ATP 127) auch beim US Open im Hauptfeld.

Der 21-jährige Berner bekundete in der 3. Runde der Qualifikation keine Mühe mit Thiago Agustin Tirante (ATP 152) und setzte sich gegen den Argentinier nach 79 Minuten 6:2, 6:3 durch.

Stricker ist der einzige Schweizer, der die Qualifikation überstand. Leandro Riedi (ATP 150) scheiterte in der 2. Runde am Tschechen Jakub Mensik (ATP 191), Alexander Ritschard (ATP 185) verlor bereits in der 1. Runde gegen den Amerikaner Brandon Holt (ATP 244).

Neben Stricker stehen mit Stan Wawrinka (ATP 49) und Marc-Andrea Hüsler (ATP 87) zwei weitere Schweizer im Hauptfeld des US Open. Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am Montag.

