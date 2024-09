In Abwesenheit der Weltnummer 1 Jannik Sinner Italiens grosse Figur: Matteo Berrettini Keystone

Alle Favoriten überstanden die Gruppenspiele des Davis Cup und werden im November in Spanien um den traditionsreichen Titel im Tennis-Teamwettbewerb spielen

SDA

In Bologna qualifizierten sich der Titelverteidiger Italien (auch ohne den US-Open-Champion Jannik Sinner) und die Niederlande für die Viertelfinals, in Valencia Spanien und Australien, in Manchester Kanada und Argentinien sowie in Zhuhai die USA und Deutschland.

Das Finalturnier im K.o.-Modus ab Viertelfinals findet vom 19. bis 24. November in Malaga statt.

sda