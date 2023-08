Vorjahresfinalist Ruud out – Wozniacki überzeugt - Gallery Muss sich bereits früh verabschieden: Vorjahresfinalist Casper Ruud scheitert in der 2. Runde. Bild: Keystone Der Chinese Zhang Zhizhen steht hingegen in der 3. Runde. Bild: Keystone Novak Djokovic kann es recht sein. In der Tableau-Hälfte des Serben verabschieden sich viele Topspieler früh. Bild: Keystone So musste sich in der 2. Runde die Weltnummer 7 Stefanos Tsitsipas (links) dem Schweizer Dominic Stricke geschlagen geben. Bild: Keystone Für den als Nummer 4 gesetzten Holger Rune aus Dänemark war bereits in der 1. Runde Schluss. Bild: Keystone Sie hat allen Grund zum Strahlen: Rückkehrerin Caroline Wozniacki erreicht in New York die 3. Runde. Bild: Keystone Wozniacki, nunmehr zweifache Mutter nach einer dreieinhalbjährigen Pause, schlägt die als Nummer 11 gesetzte Tschechin Petra Kvitova. Bild: Keystone Vorjahresfinalist Ruud out – Wozniacki überzeugt - Gallery Muss sich bereits früh verabschieden: Vorjahresfinalist Casper Ruud scheitert in der 2. Runde. Bild: Keystone Der Chinese Zhang Zhizhen steht hingegen in der 3. Runde. Bild: Keystone Novak Djokovic kann es recht sein. In der Tableau-Hälfte des Serben verabschieden sich viele Topspieler früh. Bild: Keystone So musste sich in der 2. Runde die Weltnummer 7 Stefanos Tsitsipas (links) dem Schweizer Dominic Stricke geschlagen geben. Bild: Keystone Für den als Nummer 4 gesetzten Holger Rune aus Dänemark war bereits in der 1. Runde Schluss. Bild: Keystone Sie hat allen Grund zum Strahlen: Rückkehrerin Caroline Wozniacki erreicht in New York die 3. Runde. Bild: Keystone Wozniacki, nunmehr zweifache Mutter nach einer dreieinhalbjährigen Pause, schlägt die als Nummer 11 gesetzte Tschechin Petra Kvitova. Bild: Keystone

Mit Casper Ruud scheidet am US Open der Vorjahresfinalist in der 2. Runde aus. Einen überzeugenden zweiten Auftritt legt dagegen Rückkehrerin Caroline Wozniacki hin.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vorjahresfinalist Casper Ruud scheidet am US Open in der 2. Runde aus. Er verliert gegen den Chinesen Zhang Zhizhen in fünf Sätzen.

Caroline Wozniacki hingegen vermag zu überzeugen und zieht nach einem Sieg in zwei Sätzen in die dritte Runde ein. Mehr anzeigen

Vor einem Jahr stand Casper Ruud am US Open noch im Final. Nun scheidet der 24-jährige Norweger früh aus. Die Weltnummer 5 musste sich in der 2. Runde dem deutlich schlechter klassierten Chinesen Zhang Zhizhen (ATP 67) überraschend mit 4:6, 7:5, 2:6, 6:0, 2:6 geschlagen geben. Damit erwischte es in der Tableau-Hälfte von Novak Djokovic nach dem Dänen Holger Rune (ATP 4) und dem Griechen Stefanos Tsitsipas (ATP 7) den nächsten Topspieler.

Ruud kämpfte sich mit einem perfekten 4. Satz in den Match zurück. Anschliessend monierte er vor dem Entscheidungssatz beim Schiedsrichter eine zu lange Toilettenpause seines Gegners und geriet völlig aus dem Tritt. Er habe sich komplett umgezogen, erklärte Zhang nach der Partie seine lange Abwesenheit. «Ich habe versucht, schnell zu sein.»

Rückkehrerin Wozniacki überzeugt

Caroline Wozniacki gestaltete auch ihre zweite Partie auf Grand-Slam-Niveau nach ihrem Comeback erfolgreich. Die 33-jährige Dänin zog mit einem 7:5, 7:6 (7:5) gegen die als Nummer 11 gesetzte Tschechin Petra Kvitova in die 3. Runde ein. Wozniacki hatte mehr als dreieinhalb Jahre pausiert und war zweimal Mutter geworden. Erst vor knapp drei Wochen war die frühere Weltranglistenerste auf die WTA Tour zurückgekehrt. In Flushing Meadows bekommt es Wozniacki nun mit der Amerikanerin Jennifer Brady (ATP 433) zu tun.

SDA