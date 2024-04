Titelverteidiger Andrej Rublew scheitert früh. Keystone

Vorjahressieger Andrej Rublew scheitert beim ATP-1000-Turnier in Monte Carlo gleich bei seinem ersten Auftritt.

SDA

Der Weltranglisten-Sechste aus Russland, der in der ersten Runde von einem Freilos profitierte, verlor gegen den Australier Alexei Popyrin, die Nummer 46 der Welt, 4:6, 4:6.

Rublew knüpfte im Fürstentum an seine enttäuschenden Leistungen in den beiden vorangegangenen Turnieren der Kategorie 1000 an. In Indian Wells, Kalifornien, hatte er nur eine Partie gewonnen, in Miami ebenfalls gleich auf Anhieb verloren.

sda