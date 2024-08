Der Deutsche Alexander Zverev freut sich über einen gelungenen Punkt. Keystone

Alexander Zverev muss lange ausharren, bis er an den US Open im Achtelfinal steht. Die Fakten des sechsten Turniertages.

Der als Nummer 4 gesetzte Zverev hat in einer kräftezehrenden Nachtschicht den Achtelfinal der US Open erreicht. Der Olympiasieger von 2021 bezwang den Argentinier Tomas Martin Etcheverry (ATP 33) mit 5:7, 7:5, 6:1, 6:3. Die Partie war erst um 2.35 Ortszeit zu Ende. Zu Beginn leistete sich Zverev viel zu viele Fehler. Letztendlich setzte sich der 27-jährige Deutsche gegen den Sandplatzspezialisten wie schon im Viertelfinal der French Open 2023 in vier Sätzen durch. Es war für Zverev der 100. Einzelsieg an einem Grand-Slam-Turnier. Er ist der erste nach 1990 geborene Spieler, der diese Marke erreicht hat. Gegner im Achtelfinal ist der Amerikaner Brandon Nakashima (ATP 50), der den Italiener Lorenzo Musetti (ATP 18) in vier Sätzen bezwungen hat.

Ruud dreht 0:2-Satzrückstand

Caspar Ruud, die Nummer 8 der Welt, verlor gegen den Chinesen Shang Juncheng (ATP 72) die ersten beiden Sätze 6:7 (1:7), 3:6. Dann drehte der 25-jährige Norweger mächtig auf und überliess dem Aussenseiter nur noch vier Games. Nach 3:46 Stunden verwertete Ruud den ersten Matchball zum 6:1 im fünften Satz. Im Achtelfinal bekommt er es mit dem Einheimischen Taylor Fritz (ATP 12) zu tun. Dieser gab in den ersten drei Partien an diesem Turnier keinen Satz ab.

Auch Sabalenka gelingt Wende

Bei den Frauen missglückte der als Nummer 2 gesetzten Aryna Sabalenka der Start in die Partie gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa (WTA 31) ebenfalls. Die 26-jährige Belarussin verlor den ersten Satz klar 2:6. Dann fand Sabalenka zu ihrem Spiel und liess ihrer Gegnerin keine Chance mehr. Die weiteren Sätze endeten 6:1, 6:2 zu Gunsten der zweifachen Australian-Open-Siegerin. Die Partie begann erst um 0:07 Uhr Ortszeit, so spät wie noch keine in der Geschichte der US Open. Zu Ende war sie um 1.48 Uhr. Sabalenka trifft im Achtelfinal auf die Belgierin Elise Mertens (WTA 35).

