Noriaki Kasai fliegt wieder im Weltcup. IMAGO/Isosport

35 Jahre nach seinem Weltcup-Debüt in Sapporo feiert Skispringer Noriaki Kasai an gleicher Stelle am Wochenende sein Comeback.

Noriaki Kasai hat mit 51 Jahren die Qualifikation für das Weltcup-Springen in Sapporo geschafft.

Simon Ammann sprang in der Quali auf den 42. Rang und wird ebenfalls beim Weltcup in Japan teilnehmen.

In seinem Heimatland steht für den 51-jährigen Japaner das 570. Weltcup-Springen an. In der Qualifikation schaffte er es am Freitag als 45. in die Top 50.

Letztmals hatte Kasai, der den Altersrekord im Skispringen hält, im Januar 2020, ebenfalls in Sapporo, ein Weltcup-Springen bestritten.

Der neun Jahre jüngere Simon Ammann überstand die Qualifikation als 42. und wird damit am Samstag zum 501. Mal im Weltcup im Einsatz stehen. Mit Gregor Deschwanden (17.) und Kilian Peier (39.) überstanden zwei weitere Schweizer die Qualifikation.

SDA/lih