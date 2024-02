Bei der Halbzeit-Show des 58. Super Bowls steht Usher auf der Bühne. Bild: KEYSTONE

Wann findet der Super Bowl statt, welche Stars treten in der Halbzeitshow auf und wo kannst du alles im TV-Stream schauen? Hier findest du die Antworten zu den brennendsten Fragen über den 58. Super Bowl.

Die wichtigsten Fragen zum 58. Super Bowl in der Übersicht:

Was ist der Super Bowl? Der Super Bowl ist das Finalspiel der amerikanischen Football-League und das grösste sportliche Ereignis der USA.

Wann ist der Super Bowl? Startschuss zum Super Bowl ist in der Nacht vom Sonntag auf den Montag um 00.30 Uhr.

Wer spielt beim Super Bowl LVIII? Die Kansas City Chiefs treffen auf die San Francisco 49ers.

Wer tritt in der Halbzeit-Show auf – und wann ist sie? Usher hat die Bühne ganz für sich alleine. Der Start der Show wird zwischen 01.45 Uhr und 02.00 Uhr in der Nacht auf Montag erwartet Mehr anzeigen

Was ist der Super Bowl

Der Super Bowl ist das grösste sportliche Ereignis in den USA. Es ist das Finalspiel der amerikanischen Football-League, der NFL. Dabei treten die beiden besten American-Football-Teams des Jahres gegeneinander an.

Dieses Jahr findet der Super Bowl zum 58. Mal statt. Der Event wird deswegen auch Super Bowl LVIII (römische Ziffern für 58) genannt.

Wann ist der Super Bowl – und wo kann ich ihn schauen?

Startschuss zum Super Bowl ist in der Nacht vom Sonntag auf den Montag um 00.30 Uhr. Die Spielzeit beträgt eine Stunde. Das Spiel wird allerdings laufend unterbrochen und dauert so üblicherweise bis zu vier Stunden. Allerspätestens um 05.00 Uhr sollte ein Sieger gekürt sein.

Das Spiel wird in der Schweiz live auf RTL übertragen. Die Berichterstattung auf dem Sender startet um 23.15 Uhr.

Wer spielt beim Super Bowl LVIII?

Beim 58. Super Bowl treffen die Kansas City Chiefs auf die San Francisco 49ers. Bei den Buchmachern ist das Team aus San Francisco um Quarterback Brock Purdy leichter Favorit.

Der Super Bowl wird dieses Jahr im Allegiant Stadium in Las Vegas ausgetragen.

Wer tritt in der Halbzeit-Show auf – und wann ist sie?

Die berühmte Halbzeitshow des Super Bowl gilt als eine der grössten Bühnen der Musikwelt – und in diesem Jahr hat sie Usher eigentlich ganz für sich alleine. 2011 war der R&B-Musiker, der mit Hits wie «Nice & Slow», «You Make Me Wanna...», «U Got It Bad» und «Yeah!» weltberühmt wurde, schon einmal gemeinsam mit den Black Eyed Peas bei dem Football-Spektakel aufgetreten.

In der Halbzeit der 58. Ausgabe des NFL-Finales steht der 45-Jährigen nun am Sonntagabend (11. Februar, Nacht zum Montag) alleine im Rampenlicht. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag versprach Usher eine Show voller Kreativität – und mit Rollschuhen.

Der Start der Show wird gegen 01.45 Uhr und 02.00 Uhr in der Nacht auf Montag erwartet. Auch die Halbzeit-Show wird live auf RTL übertragen.

