Der traditionsreiche Schweizer Box-Anlass wird seit 1969 am Stephanstag ausgetragen. Diesmal stehen drei Schweizer im Berner Kursaal im Fokus: Titelverteidiger Angelo Peña, Gabi Timar und Nachwuchshoffnung Félix Meier. blue Zoom überträgt ab 17.30 Uhr live.

Redaktion blue Sport Von Peter Staub

Beim Boxing Day steigen internationale Profis gegen nationale Box-Grössen in den Ring. Höhepunkt in der Geschichte war der Kampf von Muhammad Ali, einem der grössten Sportler aller Zeiten, am 26. Dezember 1971 im Zürcher Hallenstadion gegen den Deutschen Jürgen Blin. In diesem Jahr stehen beim Boxing Day drei Schweizer bei den Mainfights am Start: Titelverteidiger Angelo Peña, Gabriela Timar und Nachwuchstalent Félix Meier.

Am Stephanstag bekommt es Angelo Peña am frühen Abend mit Gisu Lee zu tun. Der Schweizer will gegen den erfahrenen Südkoreaner den Titel verteidigen.

Félix Meier steigt gegen den Venezuelaner Simon Gonzalez in den Ring. Der 20-jährige Lausanner bestreitet seinen zweiten Profikampf.

Gabriela Timar kämpft gegen Yoselin Fernandez (Venezuela) um den Titel «WBO International Mini-Flyweight». Die Entscheidungen gibt es live auf blue Zoom.

