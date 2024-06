Simon Ehammer und Tatjana Meklau proben schon mal den Hochzeitskuss. Keystone

Simon Ehammer gewinnt an der EM in Rom im Weitsprung die Bronzemedaille. Privat ist der 24-jährige Appenzeller gar auf Goldkurs.

pat Patrick Lämmle

Simon Ehammer gewinnt an der Europameisterschaft in Rom die Bronzemedaille im Weitsprung.

Am Tag nach dem Gewinn der Medaille verrät Ehammer, dass er Tatjana Meklau, seine Verlobte, im September heiraten wird.

Die Heirat soll bewusst im kleinen Rahmen stattfinden. Die ganz grosse Party soll lieber nach erfolgreichen Olympischen Spielen steigen. Mehr anzeigen

Am Tag nach seinem Bronze-Sprung besucht Simon Ehammer mit seiner Verlobten Tatjana Meklau den Vatikan. Auch Trainer Karl Wyler und einige Familienmitglieder sind dabei. Ehammer hat gut geschlafen, wie er dem «Blick» auf der Touristentour sagt: «Ich wollte eine Medaille und habe eine geholt, daher gabs wenig rumzustudieren.»

Ehammer springt am Samstagabend bei seinem dritten Versuch 8,31 m, es ist der viertbeste Sprung in seiner Karriere. Damit holt er Bronze und darf zuversichtlich auf die Olympischen Spiele blicken. Anfangs Jahr hat er an der Hallen-WM in Glasgow bereits Gold im Siebenkampf gewonnen.

Den Durchbruch hat Ehammer im Jahr 2022 geschafft: Silber im Siebenkampf an der Hallen-WM, WM-Bronze im Weitsprung und EM-Silber im Zehnkampf. Erfolgreich ist er aber auch damals schon ausserhalb der grossen Arenen. Im September 2022 verkündet Ehammer via Instagram glückselig: «Sie hat ja gesagt.» Der Appenzeller und seine Tatjana haben sich auf den Malediven verlobt.

Und die Liebe ist nicht erloschen. Im Gegenteil. «Wir werden nach der Saison im September im bewusst kleinen Rahmen heiraten. Es soll etwas ganz für uns sein. Grosses Tamtam haben wir während dieser intensiven Saison hoffentlich genug», sagt Ehammer im «Blick».