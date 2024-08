Schwingerkönig Wenger tritt per sofort zurück: «Eine grosse Last fällt weg»

Schwingerkönig Kilian Wenger gibt in Wilderswil seinen sofortigen Rücktritt vom Schwingsport bekannt. Keystone

Schwingerkönig Kilian Wenger tritt per sofort zurück. Den Tränen nahe begründet Wenger seinen Entscheid.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Kilian Wenger verkündet am Freitag, 2. August den Rücktritt vom Schwingsport.

Der Zeitpunkt für den Rücktritt sei für Wenger stimmig. Er habe bewusst darauf verzichtet, diesen vorzeitig zu kommunizieren. Seit dem letzten Vorfall im vergangenen Frühling habe er das Vertrauen in seinen Rücken nicht mehr gefunden.

Während seiner Rede ist Wenger den Tränen nahe. Er dankt allen Menschen, die dem Schwingerkönig von 2010 während der Karriere zur Seite standen. Er blickt mit Freude der Zukunft entgegen. Mehr anzeigen

Kilian Wengers letzter Auftritt als aktiver Schwinger dauert acht Minuten und zwölf Sekunden. Dieser findet aber nicht im Sägemehl, sondern an einem Rednerpult in Wilderswil statt. «Ich trete per sofort vom aktiven Schwingsport zurück», sagt Wenger anlässlich einer Medienkonferenz am Freitagnachmittag.

Der Entscheid fällt dem Schwingerkönig von 2010 sichtlich schwer. Er ist während seiner letzten Worte den Tränen nahe. Als Wenger den Hauptgrund für seinen Rücktritt erklären will, brummt ein Traktor vorbei. Wenger unterbricht, bis wieder Stille einkehrt.

«Vertrauen in den Körper nicht mehr gefunden»

«Das Vertrauen in den Körper, im Speziellen in den Rücken habe ich seit Frühling nicht mehr gefunden.» Der Kopf hätte gewollt, aber der Körper sagte nein. Er war nicht mehr in der Lage, so zu schwingen, wie er es wolle. Der Zeitpunkt für den Rücktritt sei für ihn «absolut stimmig». Er habe sich bewusst dagegen entschieden, vorzeitig zu kommunizieren, wann sein letztes Fest sein wird. «Klar wäre es mein Wunsch gewesen, mit einem Top-Ergebnis oder einem Bergfest-Kranz aufzuhören, leider hat das nicht ganz gereicht.»

Der 34-jährige Berner verbrachte 25 Jahre seines Lebens im Sägemehl. «Die Vorstellung, dass das ganze jetzt fertig sein soll, ist angsteinflössend und erleichternd zugleich. Eine grosse Last fällt weg, vielleicht noch nicht jetzt, aber künftig.» Wenger werde die Kamderadschaft und das Lachen mit seinen Schwingkollegen vermissen.

Wengers abschliessenden Worte

Wenger blickt in seine Zukunft, da scheint vieles in den Sternen zu stehen. Einiges werde wohl auch innerhalb der Familie ein bisschen umstrukturiert werden. Feststeht aber, dass Wenger im August seine Ausbildung zum technischen Kaufmann mit eidgenössischem Fachausweis abschliessen will.

Abschliessen tut er auch seine Schwingkarriere – mit den folgenden Worten: «Ich wünsche allen Schwinger und Schwingerinnen viel Freude, Ehrgeiz, beste Gesundheit. Schwingt, solange es euch glücklich macht und führt den unglaublich tollen Sport mit Stolz und Enthusiasmus aus. Danke von Herzen. Ich habe geschlossen.»

