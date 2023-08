Samuel Giger überragender Sieger am Unspunnen

Der Thurgauer Samuel Giger gewinnt nach dem Kilchberger Schwinget 2021 zum zweiten Mal ein Fest von eidgenössischer Prägung. Mit sechs Siegen triumphiert der 25-Jährige am Unspunnen-Schwinget. Im Schlussgang von Interlaken bezwang der Topfavorit den aufgeschossenen Berner Adrian Walther schon in der 2. Minute. Samuel Giger hat mittlerweile wieder die grandiose Form erreicht, die er zuletzt in den Saisons 2021 und 2022 – nach dem durch die Pandemie verursachten Pause – ausgespielt hatte. Giger hat nunmehr zwei Drittel des sogenannten Schwinger-Grand-Slam erreicht. Was ihm nach den Triumphen in Kilchberg und in Interlaken noch fehlt, ist der Titel des Schwingerkönigs, die höchste Ehre im Schwingsport.

27.08.2023