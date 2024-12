Rolle rückwärts nach dem Jeans-Eklat: Magnus Carlsen macht an der Schach-WM in New York einen Rückzieher vom Rückzieher. Imago

Titelverteidiger Magnus Carlsen wird nach dem Jeans-Eklat und nun doch an der Blitzschach-WM antreten.

«Lange Rede, kurzer Sinn: Wir können darüber reden, wie es dazu kam, aber ich spiele mindestens noch einen Tag in New York, und wenn ich gut abschneide, noch einen Tag danach», kündigte der 34-jährige Norweger in einem Interview der Schach-Plattform «Take Take Take» an. Tags zuvor hatte der Grossmeister frustriert seinen kompletten Rückzug von dem Turnier angekündigt – im Streit über die Regeln des Weltschachverbands zur Kleiderordnung, die das Tragen von Jeans verbieten.

Das Schnellschachturnier wurde ohne Carlsen ausgespielt, Überraschungssieger wurde der erst 18-jährige Russe Wolodar Mursin. Am Montag beginnt die zweitägige Blitz-WM.

Der Weltverband FIDE hiess die Nummer 1 der Schach-Weltrangliste umgehend wieder willkommen. Man freue sich darauf, «die Zusammenarbeit mit Herrn Carlsen und der weltweiten Schachgemeinschaft fortzusetzen», hiess es in einer Mitteilung auf der Plattform X. Vorausgegangen waren «viele Gespräche», wie Carlsen durchblicken liess. Später kündigte er auf X an: «Oh, ich werde morgen definitiv in Jeans spielen.»

