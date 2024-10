Nach neun gemeinsamen Jahren endet die Zusammenarbeit von Nina Brunner (links) und Tanja Hüberli. Bild: Keystone

Die Zukunft des Beachvolleyball-Duos Tanja Hüberli und Nina Brunner ist geklärt. Nach neun Jahren und Olympia-Bronze in Paris trennt sich das erfolgreiche Gespann. Zumindest vorerst.

Redaktion blue Sport Luca Betschart

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Zukunft des Beachvolleyball-Teams Tanja Hüberli und Nina Brunner ist geklärt. Während Brunner eine Pause vom Spitzensport einlegt, setzt Hüberli ihre Karriere fort.

«Ich bin unendlich dankbar für alles, was ich in den vergangenen Jahren mit Tanja erleben durfte», sagt Brunner über die gemeinsamen neun Jahre.

Mit wem Hüberli in Zukunft im Sand stehen wird, wird in naher Zukunft bekanntgegeben. Mehr anzeigen

Im August schreiben Tanja Hüberli und Nina Brunner Schweizer Beachvolleyball-Geschichte und gewinnen unter dem Eiffelturm in Paris die Olympia-Bronzemedaille. Es ist die erst dritte Schweizer Olympiamedaille im Beachvolleyball und die Krönung einer neunjährigen Zusammenarbeit, die nun zumindest vorerst ein Ende nimmt.

Am Montag gibt das Duo bekannt, sich nach neun gemeinsamen Jahren zu trennen. Nina Brunner hat sich nach reiflicher Überlegung dazu entschieden, eine Pause vom Spitzensport einzulegen. «Die letzten neun Jahre waren unglaublich schön, erfolgreich, aber auch sehr intensiv. Ich möchte mich dem Wunsch einer eigenen Familie widmen und freue mich, nun etwas mehr Zeit für mein Studium, Freunde und Familien zu haben. Für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt», erklärt Brunner ihren Entscheid.

Die 28-Jährige unterstreicht: «Ich bin unendlich dankbar für alles, was ich in den vergangenen Jahren mit Tanja erleben durfte. Der Gewinn der Bronzemedaille in Paris war ein absoluter Höhepunkt und das war nur dank der langjährigen Unterstützung unseres Staffs, des Verbandes, unseren Supportern und Sponsoren möglich.»

Hüberli macht weiter – aber mit wem?

Tanja Hüberli hat sich entschieden, ihre Karriere fortzusetzen. «Ich bin sehr motiviert, mich weiterzuentwickeln und habe immer noch viel Freude an meinem Sport. Es ist unglaublich, was wir in den letzten Jahren alles gemeinsam erreichen durften. Zudem bin ich extrem dankbar für das ganze Umfeld, welches immer hinter uns stand und diese Erfolge möglich gemacht haben», so die 32-Jährige.

Mit wem Hüberli in Zukunft im Sand stehen wird, wird in naher Zukunft bekanntgegeben. «Natürlich ist es schade, dass sich unsere Wege vorerst trennen und ich danke Nina für alles, was wir gemeinsam erlebt haben», sagt Hüberli. «Wir waren nicht nur Partnerinnen, sondern sind gute Freundinnen geworden.»

Trotz der Trennung ist nicht auszuschliessen, dass die beiden eines Tages wieder Seite an Seite auf der Beachvolley-Tour unterwegs sind. Denn Nina Brunner lässt Ihre Zukunft offen. «Wenn es die Umstände zulassen, kann ich mir nach einer Pause sehr gut vorstellen, wieder in den Spitzensport zurückzukehren», sagt Brunner. «In der Zwischenzeit verfolge ich Tanja natürlich weiter und wünsche ihr viel Energie, Freude und Erfolg.»

