OL-Kaderläufer Pascal Buchs stirbt bei Lawinenunglück

Pascal Buchs kam am Freitag bei einem Lawinenunglück ums Leben. Keystone

Bei einem Lawinenunglück in Arolla VS ist am Freitagnachmittag ein Skitourenfahrer ums Leben gekommen. Beim Todesopfer handelt es sich um den OL-Kaderläufer Pascal Buchs.

Jan Arnet Jan Arnet

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 27-jähriger Skitourengänger wurde am Freitag von einer Lawine in Arolla VS in den Tod gerissen.

Mittlerweile ist klar, dass es sich beim Opfer um Pascal Buchs handelt. Er war seit 2018 Mitglied des Elitekaders von Swiss Orienteering.

Der Schweizerische Orientierungslauf-Verband trauert: «Unsere Gedanken sind bei der Familie und den Freundinnen und Freunden von Pascal, denen wir unser tiefstes Beileid aussprechen.» Mehr anzeigen

Ein 27-jähriger Skitourengänger wurde am Freitag von einer Lawine in Arolla VS mitgerissen. Nun ist klar, dass es sich beim Opfer um den OL-Kaderläufer Pascal Buchs handelt. «Unsere Gedanken sind bei der Familie und den Freundinnen und Freunden von Pascal, denen wir unser tiefstes Beileid aussprechen», schreibt der Schweizerische Orientierungslauf-Verband in einem Post auf Instagram.

Pascal Buchs war seit sechs Jahren Mitglied des Elitekaders von Swiss Orienteering, startete regelmässig im Weltcup und gewann diverse Medaillen an Schweizer Meisterschaften. Im Herbst lief er in der Staffel an der Militär-WM zu Silber.

Begleiter bleibt unverletzt

Gemäss einer Mitteilung der Walliser Kantonspolizei war Pascal Buchs gemeinsam mit einem Begleiter in der Region Arolla unterwegs, als es gegen 13.30 Uhr zum Unglück kam. Die Schneemasse löste sich unter den Skiern eines der Männer und riss ihn mit sich.

Die Rettungskräfte konnten den OL-Kaderläufer schnell unter der Schneemasse lokalisieren. Nach eingeleiteten Reanimationsmassnahmen und der Verlegung ins Spital in Sion erlag Pascal Buchs da seinen Verletzungen. Sein Begleiter blieb unverletzt.