Samuel Giger hat das Jawort gegeben

Samuel Giger und Michelle von Weissenfluh haben sich das Jawort gegeben. KEYSTONE

Samuel Giger und Freundin Michelle von Weissenfluh haben geheiratet. Die Hochzeitsfeier soll nach Gigers Saisonhöhepunkt im Herbst stattfinden.

Samuel Giger und Michelle von Weissenfluh haben geheiratet.

Die Hochzeitsfeier soll im Oktober stattfinden.

Gigers Start in die Freiluftsaison war erfolgreich. Beim Thurgauer Frühjahrsschwinget sicherte er sich mit sechs Gewonnenen den Festsieg. Mehr anzeigen

Samuel Giger (26) ist einer der besten Schwinger und seit kurzem Ehemann. Der Unspunnensieger von 2023 und Michelle von Weissenfluh (25) haben sich das Jawort gegeben. Die beiden sind beim Standesamt den Bund der Ehe eingegangen, schreibt der «Blick». Die Hochzeitsfeier soll im Oktober stattfinden.

Die Wege von Giger und von Weissenfluh haben sich 2017 auf dem Brünig ein erstes Mal gekreuzt. Er stieg in den Sägemehlring, sie stand als Ehrendame im Einsatz. Richtig kennengelernt haben sich die beiden ein Jahr später auf der Schwägalp. Er gewann das Schwingfest, sie drückte ihrem Bruder Kilian von Weissenfluh (27) den Daumen.

Giger schwärmt von seiner Michelle in den höchsten Tönen

«Mein Traum ist, mit Michelle eine Familie zu gründen und in einem schönen Eigenheim mit Umschwung im Grünen zu leben», sagte Giger erst kürzlich bei der «GlücksPost». Bei der «Schweizer Illustrierten» betonte der Spitzenschwinger einst, dass er mit ihr das Schwingen auch mal vergessen könne. «Wir gehen wandern oder Ski fahren – oder jassen mit Freunden.»

Das Schwingen steht aber zunächst wieder im Fokus von Giger. Die Freiluftsaison hat er am vergangenen Wochenende mit dem Festsieg lanciert. Er gewann das Thurgauer Frühjahrsschwingfest mit sechs Siegen. In die Kranzfestsaison startet er Anfang Mai beim Thurgauer Kantonalen. Der Höhepunkt steht im September an, wenn die Schwing-Elite in Appenzell beim Eidgenössischen Jubiläums-Schwingfest aufeinander trifft.