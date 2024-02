Der Japaner Noriaki Kasai hält mit 51 Jahren den Altersrekord im Skispringen Keystone

Die Schweizer Skispringer spielen bei der Weltcup-Rückkehr von Oldie Noriaki Kasai in Japan nur eine Nebenrolle.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Beim Weltcup-Springen in Sapporo verpassen Simon Ammann und Gregor Deschwanden den Sprung in den zweiten Durchgang.

Stefan Kraft siegt. Der 51-jährige Noriaki Kasai springt auf den 30. Rang. Mehr anzeigen

Killian Peier belegte im ersten von zwei Springen in Sapporo als bester Athlet von Swiss-Ski den 29. Platz. Der 42-jährige Simon Ammann, der 2007 auf dieser Schanze Weltmeister geworden ist, und Gregor Deschwanden verpassten mit den Rängen 40 respektive 41 die Qualifikation für den zweiten Durchgang. Für Deschwanden, zwei Wochen zuvor in Willingen noch auf dem Podest, war es erst das zweite Mal in dieser Saison, dass er sich nicht in den Top 30 einreihen konnte.

Kasai liefert, Kraft macht den Spielverderber

Besser machte es Lokalheld Noriaki Kasai, der im Alter von 51 (!) Jahren nach vierjähriger Pause sein 570. Weltcup-Springen bestritt und als 30. sogar noch einen Weltcup-Punkt holte. Beinahe hätten sich die japanischen Zuschauer auch über einen Heimsieg freuen können. Doch der bei Halbzeit führende Ryoyu Kobayashi wurde vom Österreicher Stefan Kraft um mickrige 0,4 Punkte noch in den 2. Rang verdrängt. Mit seinem neunten Weltcupsieg in dieser Saison baute Kraft seine Führung im Weltcup weiter aus.

SDA/lih