Beachvolleyballerin Joana Mäder und Stefan Mäder, Eishockey-Profi beim EHC Visp, haben im September kirchlich geheiratet. Jetzt geben die beiden bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwarten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beachvolleyballerin Joana Mäder und Eishockey-Profi Stefan Mäder erwarten ihr erstes Kind.

Die beiden Sportler haben im September kirchlich geheiratet, jetzt folgt das nächste private Highlight.

Joana Mäder will nach der Baby-Pause in den Spitzensport zurückkehren. Sie strebt ihr Comeback im Jahr 2026 an. Mehr anzeigen

«Wir sind schwanger!», verkündet Joana Mäder auf Instagram und postet ein Foto mit ihrem Mann Stefan Mäder und zeigt die ersten Ultraschallbilder des Babys. «Es ist verrückt – unser Traum von einer kleinen Familie geht in Erfüllung und wir könnten nicht glücklicher sein», schreibt die Beachvolleyballerin.

Die 33-Jährige, die 2020 – damals noch unter dem Ledignamen Heidrich – an der Seite von Anouk Vergé-Dépré den EM-Titel und 2021 in Tokio sensationell Olympia-Bronze holte, stellt aber sogleich klar, dass die Baby-Pause nicht gleichbedeutend mit ihrem Karriereende ist. «Mein Ziel ist es, wieder auf den Platz zu kommen, aber jetzt steht die Familienzeit an erster Stelle», so Joana Mäder.

In einer Mitteilung von Swiss Volley erklärt die Zürcherin weiter: «Ich möchte als Mami auf den Court zurückkehren. Doch das Wichtigste für mich ist, zuerst die Schwangerschaft und Familienzeit ohne Druck zu geniessen – und dann Schritt für Schritt weiterzuschauen.» Die Rückkehr in den Spitzensport hat sie 2026 im Visier.

Traumhochzeit im September

Für das Ehepaar Mäder ist die Schwangerschaft das nächste private Highlight. Bereits im Frühjahr 2023 hatten Joana und Stefan Mäder standesamtlich geheiratet, im vergangenen September folgte die kirchliche Hochzeit. Jetzt ist das Paar im Baby-Glück. Joana Mäder: «Wir freuen uns unglaublich darauf, im Frühling 2025 unser kleines Wunder begrüssen zu dürfen.»