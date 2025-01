Iouri Podladtchikov will es noch einmal wissen Keystone

2020 beendete Iouri Podladtchikov nach fast zwanzig Jahren in der Snowboard-Szene seine Karriere. Nun kehrt der Olympiasieger von 2014 überraschend auf die Wettkampf-Bühne zurück.

Iouri Podladtchikov kehrt auf die internationale Wettkampfbühne zurück.

Der Halfpipe-Olympiasieger von 2014 startet beim Snowboard-Weltcup in Laax und peilt im nächsten Winter die Teilnahme an den Winterspielen in Norditalien an.

Dies teilt Swiss-Ski per Communiqué mit. Der 36-Jährige war im August 2020 zurückgetreten. Letztmals stand er beim Laax Open vor fünf Jahren auf höchster Stufe bei einem Halfpipe-Contest im Einsatz. Mehr anzeigen

Drei WM-Medaillen – neben Gold 2013 in Kanada gewann er 2011 sowie 2017 Silber –, sieben Mal X-Games-Edelmetall und 14 Weltcup-Podestplätze gehen auf sein Konto.

Den bedeutsamsten Erfolg feierte Podladtchikov 2014 an den Olympischen Spielen in Sotschi – in der Heimat seiner Eltern und in dem Land, in dem er geboren wurde und für das er bis 2006 an Wettkämpfen gemeldet war.

Dort zeigte er auch den Yolo-Flip: Zwei Salti und vier Schrauben umfasst dieser Trick, den besonders die Phase nach den Rotationen diffizil macht, weil die Landung kaum vorbereitet werden kann.

Im Sommer 2020 beendete der Zürcher nach fast 20 Jahren Wettkampf seine Karriere, weil der Körper in den Jahren zuvor nicht mehr mitmachte. Nun plant «I-Pod», der nach dem Snowboarden vor allem sich mit seiner zweiten Passion Fotografie beschäftigte, in Laax am Freitag, 17. Januar sein Comeback zu geben, wie Swiss-Ski meldet. «Ich verspüre immer noch unglaublich viel Lust und Freude», so der 36-Jährige.

Er habe das kurzfristige Verpassen der Olympischen Spiele 2018 in Pyeongchang aufgrund eines Schädel-Hirn-Traumas und den Ausfall ein Jahr später wegen eines Achillessehnenrisses nie ganz verdaut, erklärt Podladtchikov. «Ich sehe meine Rückkehr in den Weltcup als grosse Chance auf einen versöhnlichen Karriere-Abschluss. Mein Ziel sind die Olympischen Spiele 2026.»

