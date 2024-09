Apple präsentiert neue iPhones – mit gleich 8 grossen Upgrades

Bei Apples September-Event gibt es traditionell neue iPhone-Modelle. (Archivbild) Christoph Dernbach/dpa

Am Montag präsentiert Apple neue iPhones. blue News zeigt dir, welche Neuerungen dich erwarten.

Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Montag präsentiert Apple neue iPhones.

Vor allem bei der Kamera dürfte es Neuerungen geben.

Auch am Display dürfte Apple schrauben.

blue News zeigt dir, welche Neuerungen dich erwarten. Mehr anzeigen

Am Montag wird Apple die neueste Generation seiner iPhone-Reihe vorstellen. Die Gerüchteküche brodelt bereits und es gibt zahlreiche Berichte, die spannende neue Features für das iPhone 16 erwarten lassen.

blue News liefert dir die grosse Übersicht über die voraussichtlichen Neuerungen, die Apple bei seinem bevorstehenden Event ankündigen könnte.

Grössere Displays

Laut mehreren Quellen wird das iPhone 16 Pro ein 6,3-Zoll-Display und das iPhone 16 Pro Max ein 6,9-Zoll-Display haben. Damit werden beide Modelle größere Bildschirme bieten als ihre Vorgänger, das iPhone 15 Pro und 15 Pro Max, die 6,1 und 6,7 Zoll messen.

Diese Veränderung markiert die erste Anpassung der Bildschirmgrößen seit der Einführung der iPhone 12 Pro-Serie im Jahr 2020. Größere Displays bieten nicht nur mehr Platz für Apps und Inhalte, sondern verbessern auch das Benutzererlebnis beim Ansehen von Videos und beim Gaming

Diese Größenänderung könnte für Nutzer interessant sein, die ein immersiveres Erlebnis suchen. Es wird erwartet, dass Apple weiterhin auf OLED-Displays setzt, was bedeutet, dass auch die größeren Bildschirme von der hohen Farbgenauigkeit und den tiefen Schwarztönen profitieren werden, für die iPhones bekannt sind. Zudem könnte die Änderung der Displaygrößen eine Umgestaltung der Benutzeroberfläche und der Handhabung erforderlich machen, da größere Geräte schwerer mit einer Hand zu bedienen sind.

Neuer «Capture»-Button für die Kamera

Ein weiteres potenziell bahnbrechendes Feature ist der neue «Capture»-Button, der in allen vier Modellen der iPhone 16-Serie enthalten sein wird. Dieser kapazitive Button soll verschiedene Funktionen ermöglichen, je nachdem, wie stark er gedrückt oder berührt wird. Ein leichtes Drücken kann beispielsweise den Autofokus aktivieren, während ein stärkeres Drücken ein Foto aufnimmt oder ein Video startet. Zudem wird erwartet, dass dieser Button auch mit Drittanbieter-Apps funktioniert, was den Funktionsumfang erheblich erweitert.

Dieser neue Button könnte besonders bei schnellen Foto- und Videoaufnahmen nützlich sein, da er den Benutzer in die Lage versetzt, die Kamera noch effizienter zu bedienen. Ein weiteres interessantes Detail ist, dass der Button berührungsempfindlich ist und je nach Wischbewegung unterschiedliche Funktionen ausführen kann, wie das Zoomen oder das Anpassen der Belichtung. Diese Neuerung dürfte insbesondere Fotografen und Content Creators ansprechen.

Erweiterter optischer Zoom und Kamera-Upgrades

Die Kamera dürfte ein Upgrade erhalten. (Archivbild) Keystone

Apple plant, den optischen Zoom im iPhone 16 Pro und 16 Pro Max zu erweitern. Beide Modelle sollen mit einem verbesserten «Tetraprism»-Kamerasystem ausgestattet sein, das einen 5-fachen optischen Zoom und einen 25-fachen digitalen Zoom ermöglicht. Dies wäre eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem iPhone 15 Pro Max, das bereits für seine leistungsstarke Zoom-Funktion gelobt wurde. Für das iPhone 16 Pro Max gibt es sogar Gerüchte über eine noch längere optische Zoom-Reichweite mit einer neuen «Periscope Ultra-Long Telephoto»-Kamera.

Zusätzlich zu den Zoom-Verbesserungen werden auch erhebliche Upgrades für die Ultraweitwinkel- und Hauptkamera erwartet. Die neue 48-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera verspricht, die Qualität von Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen erheblich zu verbessern, was besonders für Nachtaufnahmen oder Makrofotografie interessant ist. Die Hauptkamera soll einen neuen Sony-Sensor verwenden, der besseres Low-Light-Handling und weniger Rauschen ermöglicht, was die Gesamtkamera-Performance weiter verbessert.

4K-Videos mit 120 FPS und mögliche 8K-Aufnahmen

Eine der spannendsten Neuerungen für Videografen dürfte die Möglichkeit sein, 4K-Videos mit 120 Bildern pro Sekunde aufzunehmen. Dies wäre ein bedeutendes Upgrade gegenüber den derzeit möglichen 4K 60 FPS beim iPhone 15. Die höhere Bildrate wird für extrem flüssige und detaillierte Videos sorgen, die besonders für Zeitlupenaufnahmen geeignet sind. Es gibt auch Gerüchte, dass Apple 8K-Videoaufnahmen testet, obwohl unklar ist, ob diese Funktion in der Endversion des iPhone 16 enthalten sein wird

Diese Videofunktionen könnten durch die Integration des neuen A18-Chips ermöglicht werden, der nicht nur mehr Rechenleistung bietet, sondern auch besser mit hoher Auflösung und hohen Bildraten umgehen kann. Für Profis, die externe Speichermöglichkeiten nutzen, könnte das iPhone 16 Pro auch die Möglichkeit bieten, ProRes 4K bei 120 FPS aufzuzeichnen, was es zu einem noch leistungsfähigeren Werkzeug für die mobile Videoproduktion macht.

Viel mehr Speicher

Mit dem iPhone 16 Pro führt Apple Gerüchten zufolge eine 2TB-Option ein, was die grösste Speicheroption ist, die jemals für ein iPhone verfügbar war. Diese Option richtet sich an Benutzer, die grosse Mengen an Daten, wie z. B. 4K- oder 8K-Videos, speichern möchten. Eine grössere Speicherkapazität könnte besonders für professionelle Nutzer oder Content Creator attraktiv sein, die viel Speicherplatz für hochauflösende Medien benötigen

Die Verfügbarkeit von 2TB Speicherplatz könnte auch bedeuten, dass Apple die Leistung und Zuverlässigkeit seiner iCloud-Dienste weiter verbessert, um nahtloses Backup und Synchronisierung zu gewährleisten.

Verbesserte Batteriekapazität und Schnellladefunktione

Seltener Aufladen soll man die neuen iPhones müssen. (Archivbild) Imago

Die Batterien der iPhone 16-Modelle sollen nicht nur grösser sein, sondern auch schneller geladen werden können. Gerüchte besagen, dass das iPhone 16 Pro Max eine 4.676 mAh Batterie haben wird und kabelgebundenes Schnellladen mit bis zu 40 W sowie MagSafe-Laden mit 20 W unterstützen könnte. Diese verbesserten Ladefunktionen würden den Nutzern ermöglichen, ihre Geräte schneller wieder einsatzbereit zu haben und längere Akkulaufzeiten zu geniessen.

Diese Neuerungen könnten auch durch ein verbessertes Wärmemanagement möglich gemacht werden, das Apple angeblich in die neuen Modelle integriert. Die Verwendung eines neuen metallischen Gehäuses für die Batterie sowie ein neues «Graphene-Thermal-System» sollen dabei helfen, die Wärme effizienter abzuleiten und die Gesamtleistung des Geräts zu steigern.

Anti-Reflexions-Beschichtung für Kameralinsen

Eine kleine, aber bedeutsame Verbesserung könnte die Einführung einer neuen Anti-Reflexions-Beschichtung für die Kameralinsen sein. Diese Technologie, genannt «Atomic Layer Deposition» (ALD), soll den störenden «Lens Flare»-Effekt minimieren, der bei hellen Lichtverhältnissen auftreten kann. Diese Beschichtung könnte die Bildqualität besonders bei Aufnahmen unter schwierigen Lichtbedingungen verbessern

Die verbesserte Beschichtung könnte Apple dabei helfen, die Bildqualität des iPhone 16 weiter zu perfektionieren und den Abstand zur Konkurrenz zu wahren. Weniger Lichtreflexe und klarere Bilder wären besonders für Nutzer von Vorteil, die ihre Smartphones häufig für Fotografie oder Videografie verwenden.

Unterstützung für Wi-Fi 7

Schliesslich sollen die iPhone 16 Pro-Modelle als erste iPhones Wi-Fi 7 unterstützen, was eine erhebliche Steigerung der Datenübertragungsgeschwindigkeit und eine Reduzierung der Latenzzeiten ermöglicht. Dies könnte besonders nützlich für Anwendungen sein, die eine hohe Bandbreite erfordern, wie etwa AR/VR oder die Nutzung smarter Heimgeräte.

Wi-Fi 7 verspricht, die drahtlose Konnektivität auf ein neues Level zu heben, indem es eine theoretische Höchstgeschwindigkeit von über 40 Gbps bietet. Diese Innovation könnte die Art und Weise, wie Benutzer mit ihren Geräten interagieren und Daten übertragen, erheblich verbessern und so die Grundlage für zukünftige technologische Entwicklungen legen

Die endgültige Bestätigung all dieser Neuerungen wird jedoch erst bei der offiziellen Vorstellung am Montag erwartet.