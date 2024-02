Der Nachfolger von iOS 17 kommt wie immer im Herbst. Apple

Für den Herbst wird das «beeindruckendste» iOS-Update aller Zeiten erwartet. Schon jetzt ist klar, welche iPhones dies bekommen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das diesjährige iOS-Update könnte das grösste aller Zeiten werden.

Fokus des Updates soll vor allem künstliche Intelligenz sein, bei der Apple erheblich aufholen muss.

Gute Nachricht für iPhone-Besitzer*innen: Wenn dein iPhone iOS 17 kann, bekommt es auch iOS 18.

Jedes Jahr kommt mit den neuen iPhones im September auch eine neue Version von iOS, dem Betriebssystem des Apple-Smartphones. Doch schon seit langer Zeit halten sich die alljährigen Neuerungen hier in Grenzen und da das iPhone sich immer noch blendend verkauft, gab es für Apple wenig Anreize, besonders innovationsfreudig zu sein.

Doch mit iOS 18 dürfte sich das ändern. Schon kurz nach Veröffentlichung von iOS 17 berichteten informierte Kreise, dass iOS 18 «besonders beeindruckend» werden soll. Zum einen um eher marginale Hardware-Verbesserungen beim iPhone 16 zu kaschieren und zum anderen um Apple beim Thema künstliche Intelligenz endlich auf die Höhe der Zeit zu bringen.

Tim Cook verspricht «bahnbrechende Möglichkeiten»

KI hat Apple nämlich bislang fast komplett verschlafen. Die persönliche Assistentin Siri hat sich seit zehn Jahren kaum weiterentwickelt, während Konkurrenten wie Microsoft einen mächtigen Chatbot nach dem anderen veröffentlichen. Dessen Aktienkurs hat sich im vergangenen Jahr denn auch fast verdoppelt und hat nun Apples Marktkapitalisierung überholt.

CEO Tim Cook schaltete in den Krisenmodus um und versuchte auf der Aktionärshauptversammlung die Investor*innen zu besänftigen. Apple werde noch dieses Jahr «bahnbrechende Möglichkeiten» mit KI für seine Nutzer*innen ermöglichen, so Cook. In diesem Zusammenhang steht auch der Abbruch der Entwicklung des Apple Car, dessen Ressourcen nun auch in KI gesteckt werden sollen.

Alle iPhone ab dem XR sind dabei

Manche KI-Funktionen wird Apple wohl den dann neusten iPhone 16 mit ihren leistungsstarken Chips vorbehalten, aber viel dürfte auch über die Cloud laufen. Dort ist dann die begrenzte Rechenkraft älterer iPhones kein Problem, sodass auch sie mit dem iOS-Update in den Genuss der neuen KI-Features kommen können.

Und demnach ist nicht verwunderlich, dass «Macrumors» mit Bezug auf eine zuverlässige Quelle berichtet, dass iOS 18 mit allen iPhones kompatibel sein soll, auf denen heute iOS 17 laufen kann. So kann Apple der grösstmöglichen Anzahl an Nutzer*innen die noch nicht näher bekannten KI-Funktionen anbieten, für die teilweise auch sicherlich gezahlt werden muss. Konkret läuft iOS 18 also mit allen iPhones neuer als dem 2018 lancierten iPhone XR. Namentlich sind das: