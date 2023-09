Das iPhone 15 Pro solltest du nur mit perfekt gereinigten Händen anfassen. Imago

Bevor du die neuen iPhones in deine Hände nimmst, solltest du diese lieber erst mal waschen. Denn das Titan-Gehäuse der Pro-Modelle verträgt sich offenbar gar nicht mit menschlichen Sekreten.

Dieses ist aber offenbar anfällig für Verfärbungen, die bereits menschlicher Schweiss verursachen kann.

Ein permanenter Schaden entsteht allerdings nicht, die Verfärbung ist mit einem Poliertuch umkehrbar. Ein solches verkauft Apple praktischerweise direkt auch. Mehr anzeigen

iPhone 15 Pro und 15 Pro Max hat Apple dieses Jahr mit einem Titan-Gehäuse ausgestattet. Das Material ersetzt Edelstahl, das in den vorherigen Jahren bei den Pro-Modellen zum Einsatz kam. Vorteil von Titan ist unter anderem, dass es deutlich leichter ist und die diesjährigen iPhones damit rund 20 Gramm weniger wiegen als ihre direkten Vorgänger.

Allerdings ist Titan offenbar auch nicht so mehr ganz so robust. Erste Falltests der neuen iPhones zeigen beispielsweise, dass Kratzer deutlich sichtbarer als bei den Edelstahl-Modellen sind. Und auch ein weiterer Nachteil wurde bereits offensichtlich: Das Titan-Gehäuse verfärbt sich, wenn es mit menschlichen Sekreten wie etwa Schweiss in Kontakt kommt.

Poliertuch für 19 Franken löst das Problem

Das Problem ist offenbar so weit verbreitet, dass sich Apple bereits zu einer Stellungnahme genötigt sah. «Öl von deiner Haut» könne «temporär» die Farbe des iPhone 15 Pro und 15 Pro Max verändern. Das Gerät mit einem weichen Tuch abzuwischen, würde aber die ursprüngliche Farbe «wiederherstellen», verspricht Apple.

Echte Apple-Fans gehen in diesem Fall aber natürlich nicht einfach in den nächsten Supermarkt und kaufen sich ein Reinigungstuch für einen Franken, sondern bestellen im Apple Online Store das offizielle Apple Poliertuch für nur 19 Franken. Dies ist mit iPhone 15 Pro und 15 Pro Max «kompatibel» und garantiert damit, dass dein iPhone bald wieder so aussieht, wie es sein soll.