So wird die Apple Vision Pro eingesetzt Die Apple Vision Pro ist in den USA in den Verkauf gestartet. Und so so sahen die Strassen danach aus. 05.02.2024

Die Apple-Brille ist ab sofort in den USA erhältlich. Klar, dass sich einige der früheren Käufer*innen schon mit ihr in der Öffentlichkeit zeigen mussten.

Am Freitag ging die Apple Vision Pro in den USA in den Verkauf. Ab 3500 Dollar konnte man sich die erste Virtual-Reality-Brille von Apple, die das Unternehmen als «Räumlicher Computer» bezeichnet, sichern. Die ersten professionellen Tests waren ziemlich einhellig.

Die Technik ist herausragend, zweifellos das Beste, was in diesem Bereich derzeit verfügbar ist. Aber die VR-Technik als Ganzes ist einfach noch nicht fortgeschritten genug, um eine solche Brille für einen längeren Einsatz in der Praxis tauglich zu machen. Dafür müsste die Batterie länger als knapp zwei Stunden halten und vor allem muss die Brille sehr viel leichter als die derzeitigen 600 Gramm werden.

Influencer gehen an die Grenze

Das alles hat einige frühe Apple-Vision-Pro-Käufer*innen aber nicht davon abgehalten, sich direkt in der Öffentlichkeit mit der Brille auf der Nase zu zeigen. Der Youtuber Nikias Molina vertrieb sich etwa mit der Apple Vision Pro die Zeit bei einer U-Bahn-Fahrt in New York.

Working in the NYC subway on the go with Apple Vision Pro?! 🤯🤯 pic.twitter.com/iVWiYlxjxP — Alexxxx (@haig98) February 3, 2024

In London wurde die Brille von Zac Alsop dazu genutzt, um mit seinem Roboterhund Gassi zu gehen.

Und in Utah machte dieser junge Herr den Tech-Dystopie-Vibe perfekt und setzte sich mit seiner Vision Pro hinter das Steuer seines Cybertrucks.

Dabei handelt es sich natürlich sämtlich um Gags von Influencern. Denn in Bewegung ist die Vision Pro derzeit quasi nicht zu gebrauchen, sie ist eindeutig für die stationäre Nutzung in der Wohnung oder dem Büro gemacht. Läuft man mit ihr durch die Strassen, lässt man die Fenster der Benutzeroberfläche hinter sich zurück und das Gerät ist nicht mehr zu bedienen.

Aber dennoch liefern die Videos eine kleine Vorschau, wie die Welt aussehen könnte, wenn sich die Technik so wie erwartet in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiterentwickelt. Statt in der S-Bahn die ganze Zeit aufs Smartphone zu starren, gucken wir vielleicht bald alle in unsere Brillen.