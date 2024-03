Ein Update für WhatsApp behebt das Problem. Imago

WhatsApp-Nutzer*innen auf iPhones sehen gerade doppelt. Denn mit der App empfangene Fotos werden in zweifacher Ausführung gespeichert. Glücklicherweise gibt es schon eine Lösung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein nerviger Bug sorgte dafür, dass Fotos und Videos von WhatsApp auf iPhones doppelt gespeichert wurden.

Ein Update soll das Problem aber bereits gelöst haben.

Zudem lassen sich bereits vorhandene Duplikate mit Hausmitteln von iOS eliminieren. Mehr anzeigen

Seit knapp einer Woche plagt iPhone-Nutzer*innen von WhatsApp ein nerviges Problem. Denn ihnen über WhatsApp geschickte Fotos und Videos werden einfach doppelt in der Mediathek des iPhones gespeichert. Das sieht unschön aus und belegt natürlich auch sinnlos Speicherplatz.

Auf stolzen 42 Seiten diskutieren frustriert Nutzer*innen das Thema im offiziellen Apple-Forum. Doch glücklicherweise scheint es bereits eine Lösung zu geben. Denn die am Dienstag veröffentlichte WhatsApp-Version 24.5.75 behebt das Problem. Daher solltest du über den App Store ein Update von WhatsApp durchführen.

Speicherung lässt sich ganz abschalten

Was aber nun machen mit den bereits doppelt gesicherten Fotos? Hier hat iOS eine eingebaute Lösung parat. In der Fotos-App auf iOS gehst du dazu auf den Reiter «Alben» und scrollst fast ganz nach unten zu «Duplikate». iOS listet nun alle auf dem iPhone gespeicherten Duplikate auf, die sich dann zusammenführen lassen.

Zudem kannst du generell verhindern, dass über WhatsApp empfangene Fotos und Video Teil der iPhone-Mediathek werden. Das geht in den WhatsApp-Einstellungen unter «Chats» -> «Sichern in Aufnahmen». Ist dieses Feature deaktiviert, werden empfangene Medien nur noch in WhatsApp selbst gespeichert.