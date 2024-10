Video zeigt ihn am Handy: Youtuber (20) schrottet 200'000-Franken-McLaren im Livestream Der 20-jährige Youtuber Jack Doherty hat seinen McLaren-Sportwagen während eines Livestreams in die Leitplanke eines Highways gecrasht. Kurz davor zeigt ihn sein Beifahrer im Video am Smartphone. 07.10.2024

Der 20-jährige Youtuber Jack Doherty hat seinen McLaren-Sportwagen während eines Livestreams in die Leitplanke eines Highways gecrasht. Kurz davor zeigt ihn sein Beifahrer im Video am Smartphone.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jack Doherty verlor während einer Fahrt im Regen mit seinem McLaren die Kontrolle und prallte auf einem Highway in Miami gegen eine Leitplanke.

Trotz des Unfalls filmte Doherty weiter und teilte die Aufnahmen auf seinem X-Account, wobei sein Freund Michael blutüberströmt im Video zu sehen war.

Dohertys Streaming-Account auf Kick wurde nach dem Unfall gesperrt, ihm schauten während des Vorfalls 185'000 Menschen zu. Mehr anzeigen

Der US-Amerikaner Jack Doherty hat auf der Streamingplattform Kick eine Fahrt mit seinem McLaren gefilmt. Im Beifahrersitz ist sein Freund, der nur als Michael adressiert wird.

Auf einem Highway in Miami zeigt ein Video den 20-Jährigen am Handy, während es draussen in Strömen regnet. Er verliert daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug und schleudert rechts in die Leitplanke der Schnellstrasse.

Er schert sich dabei zuerst um sein Auto, bevor er den blutüberströmten Michael fragt, ob er okay sei. Doherty hört dabei nicht auf zu filmen und teilt das Video auf seinem X-Account, als er und Michael aus dem Auto geborgen werden.

Crashed my McLaren… glad we’re both ok🙏❤️ pic.twitter.com/Rn3u961Rqp — Jack Doherty (@dohertyjackk) October 5, 2024

Später doppelt Doherty noch nach und zeigt sich und seinen Freund im Spital, als jenem gerade die Stirn genäht wird.

Infolge des Unfalls wurde der Account bei der Streamingplattform Kick gesperrt – es hatten ihm 185'000 Menschen während des Unfalls zugeschaut. Das Auto hatte einen Wert von rund 200'000 Franken.

Mehr aus dem Ressort Entertainment